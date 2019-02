Legg OL-planene på is!

DEBATT: Vinter-OL på Vestlandet kan fort vise seg å bli en svært kostbar drøm.

FORLOKKENDE: Det kan sikkert høres forlokkende ut med en bergensk skøyteløper som vinner gull på hjemmebane, men er det realistisk at det skjer her, spør innsender. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Sondre Båtstrand Uavhengig bystyrepolitiker

Publisert: Publisert 2. februar 2019 15:00

Fire idrettskretser, deriblant Hordaland, vil arbeide for å arrangere vinter-OL i 2030. Jeg er bekymret for bruk av penger og ressurser.

Går det som idrettskretsene ønsker, kan øvelser som ishockey og skøyter finne sted i Bergen. Det kan sikkert høres forlokkende ut med en bergensk skøyteløper som vinner gull på hjemmebane, men er det realistisk at det skjer her? Vinter-OL på Vestlandet kan fort vise seg å bli en svært kostbar drøm. Nye anlegg vil koste mange milliarder, det samme vil gjennomføringen av arrangementet. I tillegg kommer all infrastrukturen som må på plass.

Å sette i gang en søknadsprosess vil også innebære store utgifter. Da Oslo kommune forsøkte å få OL i 2022, førte det til at kommunens OL-etat brukte 175 millioner kroner på et arrangement som aldri ble noe av.

Erfaringene fra sykkel-VM viser at et så stort arrangement legger beslag på omfattende deler av kommunens arbeidskapasitet. Ironisk nok ble blant annet sykkelveier satt på vent mens Bergen kommune forberedte sykkel-VM. Arrangementet ble en folkefest, men samtidig en økonomisk svært krevende affære. Den milliarden som arrangementet visstnok skulle tilføre Bergen i reklameverdi, har vi sett lite til.

Når idrettskretsen lokker med OL-planer, kan det være en fordel med is i magen.

