Det Denis Mukwege og Nadia Murad gjør, er fredsarbeid på øverste hylle.

Jeg reagerer på tidligere direktør for Nobelinstituttet, Geir Lundestads uttalelse om at han er overrasket over årets tildeling av Nobels fredspris til den kongolesiske legen Denis Mukwege og IS-overlevende Nadia Murad. De får prisen for bekjempelse av krigsforbrytelser.

Krigsforbrytelsene det er snakk om, har fryktelige konsekvenser både for individene, og for samfunnene som blir rammet av disse grusomhetene.

Årets pris er så viktig, og forhåpentligvis vil denne prisen føre til at enda flere overgripere stilles til ansvar. Men Lundestad er ifølge NRK overrasket «fordi komiteen tidligere har hatt et prinsipp om å ikke å gå inn i helsespørsmål».

Et helsespørsmål, Lundestad? Ja, selvsagt fører vold og overgrep til uhelse hos dem som rammes, men kampen mot krigsforbrytelser handler om mye mer enn uhelse. Den handler om å beskytte helt uskyldige og forsvarsløse mennesker mot målrettet voldsbruk. Den handler også om at storsamfunnet må ta ansvar for at ikke enkeltindivider og samfunn ødelegges og går i oppløsning.

Kristin Svorte (arkiv)

Dr. Mukwege sier selv at dette ikke er en privatsak. Om kvinner og barn ødelegges, ødelegges nasjonen.

Denne saken handler altså om to modige mennesker sin prisverdige og utrettelige kamp mot krigsforbrytelser, og for å beskytte mennesker mot seksualisert vold. Begge to jobber for å belyse konsekvensene av at voldtekt brukes som en del av en bevisst militær strategi.

Både Dr. Mukwege og Nadia Murad har gjort og gjør en viktig innsats for å løfte kampen mot voldtekt frem i verdens søkelys. Det de gjør, er fredsarbeid på øverste hylle.

Hvis ikke disse to oppfyller kriteriene til fredsprisen, hva i all verden skal da til for å kunne motta en slik pris?