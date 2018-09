Folk i utkanten av Åsane blir rammet urimelig hardt av de nye bomstasjonene.

Forslaget om nye bomstasjoner i Bergen vil kun ramme dem som bor i utkanten i bydelene, og ikke områdene der det bor mest folk. I Åsane vil bommene bli dyre for alle som bor nord og øst for Vågsbotn. Her vil folk med andre ord bære kostnadene alene for hele Åsane bydel.

De få som rammes, vil bli tvunget til å betale når de kjører innenfor sin egen bydel for å komme seg til skole, handlesenter, kirke, fritidsaktiviteter, lege med mer. I tillegg må de betale bompenger for å komme seg til sin bussterminal for å parkere bilen, for så å reise bilfritt til byen. Resten av Åsane slipper unna denne ekstraskatten. Flaktveit, Støbotn, Tertnes, Eidsvåg, Åstveit, Nyborg, ja til og med dem som bor i Sandviken nord for indre bomring, må ikke betale et øre for å kjøre sin bil rundt i det sentrale Åsane.

Hvor er rettferdigheten i dette? Vi føler oss utstøtt fra vår egen bydel!

Vel, kan mange si, det er bare å ta bussen, sykle eller gå. Da vil jeg si at alle bør ha de samme mulighetene til å velge hvordan de skal ferdes på veien. Avgifter og skatter må være rettferdige. Det er også slik at noen har problemer med å sykle og gå, og er dermed avhengig av bil.

Går vi bilister med på dette, eller er nok nok?