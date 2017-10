Hensikten er å understreke for en 10-åring som ikke har det bra, at han har rett på hjelp fra skolen – mobbing eller ei.

«Hvordan skal skolen vite hva de skal gjøre når det er så uklart hva som er mobbing?» spør Jostein Alberti-Espenes i Bergens Tidende 13. oktober. Han mener vi i Utdanningsdirektoratet kommuniserer med to tunger og ber oss rydde opp i mobbeordet.

I vår elevundersøkelse definerer vi mobbing som gjentatte negative handlinger. Som Alberti-Espenes skriver, hjelper det gjentakende elementet med å skille mobbing fra andre krenkelser.

Deretter viser Alberti-Espenes til nettstedet vårt nullmobbing.no. Her finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og andre krenkelser, rettigheter og hva de kan forvente av hjelp fra skolen og barnehagen. På nullmobbing.no er målet vårt å kommunisere slik at en 10-åring forstår. Alberti-Espenes mener vi taler med to tunger når vi skriver dette: «Det er mange voksne som bare kaller det mobbing hvis du blir plaget flere ganger. Uansett hva noen kaller det, har du rett til å ha det bra.»

Her er ikke hensikten å komme med en alternativ definisjon på mobbing, men å understreke for en 10-åring som ikke har det bra, at han har rett på hjelp fra skolen – mobbing eller ei. Det er ikke slik at skolens plikt til å gripe inn og hjelpe først slår inn etter gjentatte negative handlinger. Det er det viktig at 10-åringen vet.

Derfor skriver vi videre: «Selv om de voksne ikke kaller det mobbing, skal de sørge for at plagingen stopper og at du har det bra.»

Da vi besøkte en barneskoleklasse i forbindelse med at vi laget nullmobbing.no, var det tydelig at mange av elevene kjente til det gjentakende elementet i definisjonen på mobbing. I 2016 gjennomførte NOVA og AFI en studie av 20 skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. En av deres konklusjoner er at mobbedefinisjonen er relativt stabil og lik fra skole til skole, både for elever i ulike posisjoner og for personalet.

Vi har fått mange tilbakemeldinger etter at vi lanserte nullmobbing.no for 14 måneder siden. De aller fleste er positive og tyder ikke på at nettstedet har bidratt til forvirring om hva mobbing er. Det henger kanskje sammen med at innholdet er laget med utgangspunkt i behovene til barn, unge og foreldre.

Mobbing vil aldri bli et helt presist begrep. Det finnes flere definisjoner og måter å beskrive det på – det være seg blant forskere, i organisasjoner eller hjemme rundt middagsbordet. Nullmobbing.no skal bidra til at barn og unge vet at uansett hvordan man definerer mobbing, har man rett på hjelp hvis man opplever noe vondt.