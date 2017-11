Jeg tror ikke vår oljeminister forstår hva dette betyr for norske skattebetalere om 10- 20 år.

Oljeindustrien på Vestlandet er vant til at vekslende regjeringer har hatt et godt øye til næringen. Da Vestlandets egen Frp-gullgutt Terje Søviknes overtok Olje- og energidepartementet ble forholdet mellom statsråd og næringen enda tettere.

– Vi må kjøre på litt, sa Terje Søviknes, og hørtes ut som Ola Borten Moe, den tidligere oljeministeren fra Senterpartiet, som uttalte at han ville bore til Nordpolen. Det ser ut til at Sp og Frp har flere likhetstrekk enn en overdreven hang til brunost og norske flagg.

Uttalelsene bør bekymre oss. Mer enn ti år etter at Goliat-feltet ble forsøkt stoppet av miljøbevegelsen, viser beregninger at feltet kan gå med 12 milliarder i minus. I pressen har det kommet frem at Søviknes har feilinformert Stortinget om de økonomiske regnestykkene for Goliat – for å få investeringene til å se bedre ut enn de er, slik jeg ser det. Men Goliat kan bare være en forsiktig forsmak på enorme feilinvesteringer for Norge.

Det ser ut som årets oljeinvesteringer blir på cirka 150 milliarder kroner. Dette er ni ganger mer enn det som blir investert i all fastlands-industri til sammen. Dersom dagens politikk videreføres, skal nivået på oljeinvesteringene fortsatt være skyhøyt. Det er den norske stat, og altså oss skattebetalere, som tar mesteparten av risikoen. Et høyt investeringsnivå gir jobber på kort sikt. Risikoen ligger i at vi har et spesielt skattesystem for oljebransjen som tillater norske og utenlandske oljeselskaper å trekke av investeringskostnadene på skatten. I teorien skal skatteinntektene vi taper i dag gi høyere inntekter i fremtiden, om 30- 40 år, når oljeselskapene begynner å betale inn skatt på oljefunnene de gjør på norsk sokkel. Til nå har dette i sum vært lukrativt for Norge.

Men vi står nå på terskelen av en helt ny situasjon. Det kan føre til at inntektene vi i teorien skal høste av i fremtiden, aldri kommer inn på konto. Før den tid kan endringer i måten vi transporterer oss på og endringer i verdens energiforsyning ta knekken på norsk oljebransje.

For det første: Bare dersom elbiler overtar for fossilbiler, vil regjeringen nå sine klimamål på transport. Men det vil også føre til lavere etterspørsel etter norsk olje. Det skriver regjeringen selv i sin nasjonale transportplan. Også Statoil-sjef Eldar Sætre mener rask overgang til elbil vil føre til at nedturen starter for oljebransjen så tidlig som i 2020.

For det andre: Det snakkes ikke så mye om i Norge, men det foregår en energirevolusjon ute i verden. Hør bare på disse rekordene fra 2017: Offshore-vind koster så lite som 40 øre kilowatten i Tyskland. Vind koster 25 øre i Marokko. Sol koster under 20 øre i De forente arabiske emirater. Bloomberg sier dette er den billigste strømmen, noensinne, noe sted, fra noen teknologi – og den mottar ikke et øre i subsidier. Batteriteknologien forbedrer seg raskere enn noen kunne forestille seg. Dette vil også gi synkende etterspørsel etter forurensende energi fra norsk sokkel.

Det tar lang tid fra olje og gass oppdages til den settes i produksjon. Kostnadene til utvinning er vedvarende høye. De fornybare kildene trenger knapt å «oppdages», og det tar som regel svært kort tid fra du har funnet et godt sted for å høste sol eller vind, til du har et ferdig anlegg. Når anlegget er ferdig, er det knapt kostnader. For hver frisk million som nå investeres i fornybar strømproduksjon, så taper gassprodusentene litt, og risikoen for oss skattebetalere som setter pengene våre på oljebransjen, øker.

Jeg har dessverre ikke noen illusjoner om at Søviknes virkelig forstår hva dette betyr for norske skattebetalere og norsk økonomi om 10 eller 20 år. Dermed kan Søviknes ende opp som tidenes dyreste olje- og energiminister. På hans vakt kan vi ha gitt milliarder i skatteletter til oljebransjen som aldri kommer til å bli tilbakebetalt. Selv om Finansdepartementet har bestilt en rapport som skal se på risikoen ved fortsatt ensidig satsing på olje og gass for Norge, er jeg redd utvalget ikke vil endre den kursen Søviknes står i spissen for. En kurs som dessverre kan lede til en særnorsk økonomisk blåmandag som får finanskrisen i 2007 til å virke som en mild bris.