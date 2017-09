Flere etiske forskningsregler ble brutt da kommunen og Halse Næss sendte ut meldingene.

Mathias Fischer kritiserer med rette Bergen kommune og NHH-stipendiat Ole-Andreas Halse Næss for SMS-forskningen i forbindelse med valget.

Bergen kommune oppfordret folk til å stemme via SMS. Oppfordringen var en del av et forskningseksperiment. SMS-tekstene er derfor ulikt utformet. Noen fikk melding om at stemmen deres kan være viktig for valget og andre at valgdeltakelsen var høy.

Eirik Brekke

Et problem med NHH og Bergen Kommunes SMS-forskning er at den åpner for politisk misbruk slik Fischer skriver i sin kommentar. NHH-stipendiat Halse Næss tilbakeviser at eksperimentet påvirket valgutfallet, eksperiment ble designet slik at det ikke skulle påvirke valgresultatet. Jeg stiller ikke spørsmål ved hans designferdigheter.

Men uansett hvor kløktig designet er, ingen forskere – heller ikke NHH-stipendiat Halse Næss – kan utelukke at et slikt eksperiment påvirker valgresultatet. Forskere kan aldri utelukke noe, verken på forhånd eller i ettertid. Derfor burde SMS-eksperimentet aldri vært gjennomført.

Et annet problem med slik forskning er at det tærer på tilliten til informasjon fra Bergen kommune. Hvordan kan innbyggerne stole på at fremtidig informasjon ikke blir manipulert som et ledd i et forskningseksperiment?

Bergen kommune bør gå gjennom sitt etiske regelverk for forskning.

Dersom Bergen kommune fortsetter å låne innbyggerens telefonnummer og adresser til forskere bør kommunen kreve at forskningen er basert på informert samtykke. En grunnleggende etisk regel innenfor forskning på mennesker er at mennesker som forskes på skal informeres om at de forskes på. Den ble brutt i SMS-forskningen. En annen vanlig etiske regel er å kreve samtykke fra deltakerne. Den ble også brutt i SMS-forskningen.