Bergen trenger en Robin Hood på sykkel som tar fra de rike og gir til de fattige. Jeg snakker om fordelingen av areal mellom bilister og syklister. De rike på areal i Bergen er bilistene, mens de fattige på areal er fortsatt syklistene.

Jeg drømmer om en Robin Hood på sykkel som skulle dukke opp fryktløs og male røde og brede sykkelfelt over natten. Robin Hood skulle sykle rundt og passe på mens han gjerne skyter en pil i rumpa til bilisten som parkerer i sykkelfeltet.

En gang på 70-tallet holdt bilen en hjemme alene-fest, festen tok aldri slutt. I dag er fortsatt Bergen en by hvor privatbilismen får førsteprioritet til å forsyne seg av byrom.

Følelsen av å være syklist i Bergen er at man alltid blir sist prioritert. Det er som å bli valgt sist til fotballaget eller å være den som ikke blir invitert mens alle andre er på fest. Det er førti år siden det i Norsk vegplan II (1977) ble erklært at landets byer og større tettsteder innen åtte år skulle ha sammenhengende sykkelveinett. Det skjedde ikke.

Vi har kost oss med sykkel-VM i litt over en uke. Det har vært folkefest. Det mest fantastiske var ikke idrettsprestasjonene, det glade folkehavet eller alle de fantastiske menneskene som gjorde VM mulig å gjennomføre. Det mest fantastiske var opplevelsen av en by som parkerte bilen og satte sykkelen fremst. Sykkel-VM beviste at det går an, og at drømmen om Bergen som sykkelby ikke trenger å være en utopi. Bergen har aldri sett så strålende ut som den gjorde med mer plass til gående og syklende. Byen blomstret som en by for folk og ikke som en by for bilismen.

Nå er festen over. Dagen derpå er kommet og bilene er på plass igjen. Atter en gang kjemper vi om det samme arealet.

Vi kan ikke lenger vente på at Sykkelbyen Bergen skal gi oss sykkelinfrastruktur eller sykkelkultur før vi tar sykkelen frem – vi må trå til selv. Det er vi syklister som må ta tilbake gatene fra 40 år med landeveisrøveri.

Jeg vil oppfordre alle som sykler eller som har lyst å sykle, til å være litt Robin Hood. Finn frem sykkelen – kom ut og ta plass. Bruk veibanen og ikke gjem deg bort ytterst til høyre på den hvite stripen eller på fortauet.

Bruk også de få sykkelfeltene vi har og beskytt dem når noen parkerer bilen sin i dem. Bergen trenger flere syklister som våger å ta plass i trafikken og ta areal tilbake. Jo flere syklister som er synlig, jo mer synlig blir behovet for sykkelinfrastruktur. Dersom alle gjør litt, blir mye gjort.

Bergen trenger en Robin Hood på sykkel.