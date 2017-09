Enhver trussel om sanksjoner eller tvang skaper barrierer mot å søke hjelp og gjør bruken farligere.

Kjersti Toppe mener at uten straffetrussel blir vi hjelpeløse vitner til økende rusproblemer hos ungdom og mister muligheten til å gripe inn.

Sannheten er at enhver trussel om sanksjoner eller tvang skaper barrierer mot å søke hjelp og gjør bruken farligere. Nettopp derfor har de fleste ekspertgrupper, medisinske tidsskrifter og internasjonale helseorganisasjoner som har uttalt seg, deriblant Verdens helseorganisasjon og The Lancet, anbefalt full avkriminalisering. Tall fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA) har også vist at det ikke er grunn til å frykte økt bruk eller økte problemer.

I Portugal, hvor man har fjernet straffetrusselen og myndighetene utvetydig signaliserer at de bare ønsker å hjelpe, kommer brukerne frem og tar imot hjelp for både rusproblemer og underliggende problemer.

I Norge pågripes brukere i stor skala. De unge som pågripes, får imidlertid økt risiko for problemer fordi de behandles med mistillit og stemples som kriminelle. Men politiet iverksetter også tiltak når de treffer fulle mindreårige, uten straffetrusler.

Som med alkohol, vil 80-90 prosent av brukerne aldri utvikle problemer med illegale rusmidler. Rusproblemer rammer ikke blindt dem som bruker rusmidlene, men i all hovedsak de som har underliggende psykiske og sosiale problemer. Det er der vi må rette forebyggingen.