Brann har ingen sjel

Ekte fotball kan spilles på plast.

Å være Brann-supporter handler ikke om at spillerne skal ha svarte sko og spille på ekte gress. Det handler om fellesskapet, skriver Fredrik Hagen. Foto: Ronald E. Hole (arkiv)

Fredrik Hagen Brann-supporter

Naturgress er ikke naturlig. En flat slette med nedklippet gress og ingen andre vekster av noe slag, er ikke noe mer naturlig enn en gressmatte laget av plast.

De er begge menneskeskapt: Ingen av dem hadde vært der uten oss, og ingen av dem forblir stående uten at vi ivaretar dem. Og når vi ivaretar disse underlagene, er det nettopp det naturlige vi stopper; Naturen er ugress, slitasje og råte.

Fotballen er menneskeskapt, den er kultur. Plast og ekte fotball er ikke motsetninger.

Naturgress er heller ikke naturlig, mener Brann-supporter Fredrik Hagen. Foto: Privat

I debatten om underlaget på Brann Stadion har forkjemperne for gress brukt slagord som at Brann «ikke er en plastklubb» og påstått at ved å legge kunstgress fjerner man seg fra klubbens sjel. I argumentene skriver man frem en klubb som aldri har eksistert, og som aldri kan eksistere, fordi den defineres av alt den ikke er (ikke som Start, ikke som Vålerengen, ikke som PSG), heller enn det den faktisk er.

De to sidene i denne debatten diskuterer på ulike premisser: De som er for kunstgress, snakker om de sportslige fordelene, de som er for gress, snakker om tradisjoner og kultur. Til grunn for disse premissene ligger det også ulike forståelser av hvem som er «Brann».

For dem som ønsker kunstgress, er det spillerne som er Brann, men for dem som ønsker gress, er det supporterne, bergenserne, som er Brann. Det er en forståelse av hvem Brann er som jeg er helt med på, men hvorfor er dekket på Stadion blitt viktig for supporterens tilhørighet til Brann?

Forkjemperne for gress har brukt slagord som at Brann «ikke er en plastklubb» og påstått at ved å legge kunstgress fjerner man seg fra klubbens sjel, skriver innsenderen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Trolig er det fordi kunstgresset blir sett på som materialiseringen av alt som er galt med den moderne fotballen: At den er gjennomsyret av penger, lite interessert i sin lokale forankring og overflatisk. Den er unaturlig og kapitalistisk. Frykten er at å være supporter av en plastklubb betyr at man selv er en plastsupporter, at man er falsk, en kopi av ekte supportere, at det man tar del i, er business og ikke et ekte fellesskap.

For meg, som Brann-supporter, er det likevel ikke dette som står på spill. Å være Brann-supporter handler ikke om at spillerne skal ha svarte sko, bli skitne og blodige og spille på ekte gress. Det handler om fellesskapet, om å komme på Stadion eller fremfor TV-en og oppleve laget sammen.

Naturgresset er ikke naturlig, naturgresset er heller ikke Branns sjel. Uansett hva som skjer med Brann, vil den være en klubb ulik alle andre, fordi den har en annen historie og en annen plassering enn alle andre klubber. Og Brann har ingen sjel: Hva Brann «er» og hva klubben betyr for oss, er flytende og individuelt.

Å legge kunstgress kan sees på som et brudd med klubbens tradisjoner for å spille på gress, men det kan også sees på som en forlengelse av klubbens tradisjoner om å forsøke å skape en toppklubb i Bergen.