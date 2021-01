Det er ikke Googles skyld at folket sier nei til nynorsk

Målfolket har feilet, og de bruker Google som syndebukk.

Norske myndigheters nynorskstrategi har vært en total fiasko, mener Arve Waage (til venstre), som her debatterer med Peder Lofsnes Hauge, leder i Noregs Mållag. I midten BTs programleder Anna Magnus. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Arve Waage Viseformann i Bokmålsforbundet

I BT 14.01.21 retter Kristin Lemme kritikk mot Google fordi det er så få treff på nynorske ord. Det samme gjør Noregs Mållags leder Peder Lofnes Hauge, og BT på lederplass.

Søker man for eksempel på det nynorske ord «arbeidskle», får man bare 5660 treff. Google skriver imidlertid: «Mente du: arbeidsklær». Klikker man så på det, får man opp hele 2,5 millioner treff.

Her legger altså Google til rette for at de som søker på nynorsk, skal få flest mulige treff. At det er så få treff på nynorske ord, kommer av at det enkle faktum at det er så få som bruker nynorsk. Det er ikke Googles skyld. Det er imidlertid greit å ha en syndebukk når man selv har feilet.

Jo færre brukere av et språk, eller som i dette tilfelle, en målform, desto færre når man ut til. Enhver har selvsagt rett til å markedsføre seg på nynorsk, eller gi ut bøker på nynorsk, men bortsett fra noen få unntak, selger det dårlig.

Like før jul offentliggjorde Utdanningsdirektoratet grunnskolens målformstatistikk for skoleåret 2020–2021. Sett med nynorskøyne er statistikken lite lystelig lesning. Nynorskens nedgang fortsetter med uforminsket styrke, slik den har gjort i over 75 år.

Stadig færre elever bruker nynorsk, skriver Arve Waage. Foto: Rune Sævig (arkiv)

På landsbasis er antall nynorskelever siste år blitt redusert med godt over 1000, den sterkeste nedgang på flere år. Andel nynorskelever er nå kommet ned i under 12 prosent, den laveste andel siden målingene startet i 1910. I samtlige fylker er det flertall av bokmålselever – inkludert nynorskens kjerneområde, Vestland fylke.

Når man i tillegg vet at mange av nynorskelevene senere går over til bokmål, ser det ikke særlig lyst ut for nynorsk.

Lofnes Hauge kommer også inn på forslaget til ny språklov. Ifølge Noregs Mållags høringsuttalelse ønsker man at loven skal bli «enda meir offensiv». Med det mener han enda mer nynorsktvang enn i dag.

Offentlig nynorsktvang er ikke noe nytt. Det begynte med innføring av tvunget skriftlig sidemål i 1907 og måloven av 1930 som innførte tvangskvotering av nynorsk i staten. Siden har det bare ballet på seg. Man har opprettet det ene «nynorsksenter» etter det annet, og brukt utallige millioner på all slags nynorsktiltak. Men har det hjulpet? Ikke det aller minste.

Det har aldri vært færre – frivillige – nynorskbrukere enn i dag – trolig godt under ti prosent av befolkningen.

Norske myndigheters nynorskstrategi har vært en total fiasko. Man verken beholder gamle eller vinner nye nynorskbrukere ved hjelp av tvang. Ikke desto mindre legger den nye språklov nettopp opp til det. Den medisinen som ikke har virket i de siste hundre år, tror man skal virke i fremtiden.

Det er på høy tid at norske myndigheter forholder seg til den språklige virkelighet, og respekterer folkets valg.