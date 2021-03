Livsfarlig kjøring mellom Arna og Åsane

Bilister snudde midt på motorveien – med eget og andres liv som innsats.

Mari Rørbakken Gjellesvik ble skremt av det hun så etter trafikkulykken på E16 i Ytre Arna torsdag.

Torsdag ettermiddag skjedde en trafikkulykke i Bjørkhaugtunnelen på E16 mellom Indre Arna og Åsane. Fem personer ble sendt til sykehus.

Jeg var på vei til jobb da jeg ble stående i kø. Flere av mine medbilisters håndtering av situasjonen gjorde meg så skremt at jeg fikk behov for å skrive noen ord om dette.

Jeg sto i filen fra Indre Arna til Åsane, og der var det lenge stillestående kø. I filen til venstre var det mer bevegelse, da det kom biler med jevne mellomrom i høy fart. Likevel fant flere av mine medbilister ut at det var en god idé å snu bilen midt på motorveien for å kjøre tilbake – og dette med livet som innsats.

Jeg tror nemlig flere undervurderte kraftig hvor lang tid det tar å snu en stor bil midt ute på motorveien. De trodde det var klar bane, men før de hadde rukket å snu bilen helt om, kom det altså biler i stor fart i andre retningen. Det var kun takket være disse bilistenes årvåkenhet og evne til å bremse i tide, at det ikke oppsto flere alvorlige kollisjoner på veien den dagen.

Ved et par anledninger lukket jeg nesten øynene og forberedte meg på et smell. En av bilistene som var i gang med å snu, oppdaget i siste liten at dette ikke kom til å gå, og med nød og neppe fikk vedkommende rygget tilbake til filen før bilen i motgående felt kom kjørende forbi i stor fart. Snakk om flaks.

Som om ikke dette var nok, hadde jeg et vogntog foran meg som plutselig skifter over til det andre feltet og begynner å rygge bakover i retning i Arna – i motsatt kjørefelt! Bilene som etter hvert kom, måtte bremse ned for ikke å dundre inn i det store vogntoget. Jeg undrer meg over om sjåføren forsto hvor farlig dette var, og at han sperret veien for eventuelle utrykningskjøretøy.

Jeg har en bønn. Det er en grunn til at veien mellom Arna og Åsane kalles for dødsveien. Stress ned når dere er ute og kjører. Jeg vet det er vinterferie og folk er stresset. Jeg vet også at det er kjipt å sitte i kø, men vær så snill og ikke risiker deres eget og ikke minst andres liv for at dere ikke ønsker å sitte i kø. Det er det ikke verdt. Vær så snill.