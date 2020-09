Kjære foreldre, det er på tide å snakke sammen

Vi må beskytte barna mot internettets skyggeside.

Publisert Publisert Nå nettopp

Det populære skytespillet Fortnite har anbefalt aldersgrense 12 år. Foreldre bør passe på at slike aldersgrenser overholdes, mener innsenderen. Foto: Shutterstock / NTB (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Beatrice Troxler Aarøe Mor

Vi må snakke om barns fellesskap, og hva slags samfunn de vokser opp i.

Vi må tørre å snakke om dårskapens internett: Hva er grunnen til at halvparten av norske barn er på sosiale medier når de er ni år gamle? Og til at halvparten av 12-14-åringer har spilt dataspill med aldersgrense 18 år?

Er det fordi vi som foreldre tar for god fisk at «alle andre er der»? Er det uvitenhet? Eller orker vi ikke å involvere oss?

Det er på tide å snakke om kulturen vår, der barna våre risikerer å se grusomme videoer på skjermen. Tror vi at en leksjon i robusthet vil kurere eventuelle traumer? Tenker vi at skolen skal fikse alt?

Dette er komplekst, og vi må diskutere det. Hvordan skal vi ellers øke kunnskapen vår og ta reflekterte valg for barna våre?

Les også Selvmordsvideo ble spredt til elever på Rothaugen

Beatrice Troxler Aarøe har en oppfordring til norske foreldre. Foto: Privat

Vi kan prate og prate om at vi må være oppmerksomme på hva barna ser. At vi må snakke om det, når barn og unge har sett noe uhåndterbart. Det er viktig, men samtidig en form for brannslukking som ikke løser problemene med nettets skyggeside.

Flere fagfolk må si høyt og tydelig hva de tenker om denne problematikken. Det er fremdeles urovekkende tyst.

Folkene bak Tiktok må gå noen runder i egen bransje for å regulere plattformen. De må selv ta ansvar, og det må stilles krav til dem som leverandører av et sosialt medium.

Våre egne myndigheter må legge sterkere føringer for hvordan internett skal fungere i vårt samfunn. Alt annet er ansvarsfraskrivelse.

Les også Hva er det med Tiktok som hekter barna? Her er noen av svarene.

Politiet gjør en enorm jobb med å avdekke og opplyse om negative hendelser, men kjenner selv på maktesløshet. Blålyset er konstant på – ser vi det ikke?

Vi jobber nå hardt i fellesskap for å bekjempe koronaviruset på alle plan i samfunnet. Hvor er dugnadsånden når det gjelder teknologiens skyggesider og dårskap?

Vi må starte der vi faktisk har en mulighet: Vi må beskytte barna ved å ta i bruk de ulike sikkerhetsinnstillingene, vi må overholde anbefalte aldersgrenser og forvente at skolen gjør det samme.

Er du med på laget?

Bør foreldre følge de anbefalte aldersgrensene for spill, filmer og sosiale medier? Si din mening i kommentarfeltet!