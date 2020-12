Bare si «takk». Punktum.

Jeg er veldig sånn at om jeg skulle slumpe til å få et eller annet kompliment for noe, så sliter jeg med å ta imot det med bare en ren «takk». Jeg føler liksom jeg må slenge på en hale etter takken, og på den måten degraderer jeg jo egentlig hele komplimenten. Jeg tapper luften ut av det, jeg ugyldiggjør det.

Om noen for eksempel sier at: «Det der var en fin genser», så sier jeg: «Takk, jeg slengte nå bare på meg noe rask fra skapet. Eller om noen sier: «Det der gjorde du bra», sier jeg gjerne: «Takk, men det kunne nå hvem som helst ha gjort minst like bra».

Det føles rett og slett supervanskelig å bare si takk. Og jeg har merket det hos veldig mange.

Det virker som folk flest sliter med å ta imot varme, anerkjennende og gode ord. Jeg merker mange krymper seg litt, slik jeg selv gjør. Jeg merker folk ler det vekk, og prøver å føre fokus i samtalen vekk fra seg selv, slik jeg selv gjør. Det er som om vi har en stemme som sier «Neh, jeg fortjener nå vel ikke å bli gjort stas på, jeg, vel?».

Men vi har jo sikkert godt av det, å ta det til oss. Å la oss selv flyte litt på gleden ved å bli lagt merke til og anerkjent, og å øve oss på å bare si «takk», uten mer om og men og bortforklaringer.

Det du gjør, er bra. Den du er, er bra. Du har verdi. Du er viktig.

Å bare si takk kan sikkert føles vanskelig og rart, men jo flere ganger du gjør det, jo mer naturlig vil det kjennes. Og du vil også gjerne selv legge merke til hvor mye kjekkere det er å selv gi komplimenter og skryt til folk som ikke føyser det vekk, men som faktisk blir glade for det.

Og, det er selvsagt også både lov, og viktig, å øve seg på å si gode ting til seg selv.

Denne teksten var luke nummer åtte i innsenderens julekalender.