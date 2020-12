Ikke la Gamle Bergen bli ødelagt som turistattraksjon

Bymuseets direktør er bekymret for at Gamle Bergen skal utvikle seg til en åpen russcene. Den bekymringen deler vi.

Vi må for all del unngå å etablere et botilbud for kriminelle rusmisbrukere i umiddelbar nærhet av Gamle Bergen, mener Anita Nybø og Anders Nyland. Foto: Iver Daaland Åse (arkiv)

Anita Nybø Administrerende direktør i Fløibanen AS

Anders Nyland Reiselivsdirektør, Visit Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Bergen kommune planlegger å etablere et botilbud for byens tyngste rusavhengige og kriminelle i Nyhavnsveien 10, et steinkast fra Gamle Bergen Museum. Det bekymrer museumsdirektør Marianne L. Nielsen. I likhet med mange av beboerne i området er hun redd for at Gamle Bergen skal utvikle seg til en åpen russcene, lik den vi i mange år hadde i Nygårdsparken. Det kan i verste fall bety at det som i dag er et åpent og fritt tilgjengelig museumsområde må lukkes.

Gamle Bergen er en svært viktig attraksjon for mange turister i byen vår. I tillegg er Gamle Bergen et yndet utfluktssted for både bergensere og besøkende som nyter friluftsmuseets idyll helt gratis. Noe av det fine med Gamle Bergen er at det er et åpent, tilgjengelig område med små gater og smug, en nydelig engelsk park og et flott sjøområde som er tilgjengelig for alle.

Anita Nybø og Anders Nyland er redd for at et midlertidig hospits vil kunne ødelegge Gamle Bergen. Det er ikke bra for reiselivet. Foto: Tuva Åserud (arkiv) / RUNE SÆVIG (arkiv)

Museumsområdet er ikke bare et museum. Det har mange funksjoner. Det er et yndet rekreasjonsområde, en møteplass, en arena for frivillig aktivitet og en populær badeplass. Gamle Bergen er rett og slett en viktig del av et sentrumsnært nabolag. Og ikke minst – en populær og mye avbildet turistattraksjon.

Mye av årsaken til at Gamle Bergen er så populært blant tilreisende, er at her kan du oppleve selve essensen av Bergen. Ikke bare i form av et museum og historiske bygninger, men i form av et levende nabolag der du møter ungene i nærområdet, kunstnere, turgåere, strandløver og lokale ildsjeler som driver frivillig arbeid.

Når det skal etableres nødvendige tilbud for rusavhengige, skaper det ofte uro i nabolaget. Det har vi blant annet sett i debatten om lokalisering av Straxhuset på Gyldenpris og MO-senteret i Eidsvåg. «Alle» er enige om at rusavhengige skal ha både bo- og omsorgstilbud. Men svært få vil ha disse tilbudene i sitt eget nabolag. Her ligger kommunens dilemma.

Vi som er reiselivsaktører i Bergen har som mål at Bergen skal være en god by å bo i, og derigjennom en god by å besøke. Det betyr at Bergen skal være en god by å bo i for alle. Også for dem som har rusutfordringer. Samfunnet skal ta godt vare på dem som av ulike årsaker har havnet på skyggesiden. Og selvsagt skal Bergen kommune sikre et godt botilbud for dem som trenger det.

I denne kommunale boligblokken i Nyhavnsveien 10 vil kommunen etablere et midlertidig hospits. Foto: Paul S. Amundsen

Men å sikre et godt botilbud handler ikke bare om selve boligen. Det handler også om å etablere tilbud i et område der de som har behov for et kommunalt tilbud føler seg minst mulig til belastning for andre, og at deres nærvær ikke er til unødig belastning for ulike aktiviteter i lokalsamfunnet.

I denne sammenheng må vi huske på at Gamle Bergen er mer enn et museum. Gamle Bergen er en sentral del av et nabolag der både bergensere og besøkende møtes, og et sted som gir mange tilreisende et bilde av Bergen.

Vi håper det bildet av Bergen som formidles i dette viktige området ikke blir ødelagt av høye gjerder, stengte porter, vakthold og lite tilgjengelighet. Det vil ødelegge Gamle Bergen. Det er ikke bra for nabolaget, og det er ikke bra for reiselivet. Men det kan fort skje dersom det etableres et botilbud for kriminelle rusmisbrukere i umiddelbar nærhet av et område som er som skapt for en åpen russcene.

Det må for all del unngås.

Vi må for all del unngå å etablere et botilbud for kriminelle rusmisbrukere i umiddelbar nærhet av Gamle Bergen, mener Anita Nybø og Anders Nyland. Foto: Iver Daaland Åse (arkiv)