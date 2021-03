Forskning støtter ikke reduksjon av fedrekvoten

Hvorfor endre en fedrekvote som fungerer?

Det norske systemet kombinerer frihet og kvotering, skriver NHH-stipendiat Agnes Bamford. Her er hun med barna sine Freya (til v.), Markus og Embla. Foto: Privat

Agnes Bamford Stipendiat på NHH og trebarnsmor

Som Eirin Eikefjord påpeker i BT 16. mars, ønsker ikke norske foreldre nødvendigvis mer delt foreldrepermisjon og redusert fedrekvote, slik som KrF foreslår.

Effekten av delt foreldrepermisjon i mange europeiske land viser at nybakte fedre nesten ikke tar permisjon når det ikke finnes en øremerket fedrekvote. I de landene hvor man har full frihet til å dele permisjonen mellom mor og far, er det oftest kvinnene som tar hele permisjonen.

En fersk internasjonal studie (Li, Knoester & Petts 2021) viser at når fedre tar lenger permisjon blir de mer engasjerte i barnas liv, mer tilfredse med foreldrerollen og har sterkere tilknytning til barna flere år etter endt permisjon.

I tillegg viser studien at fedrenes permisjon og tid sammen med barna kan føre til at barna presterer bedre på skolen. Videre viser studien at farspermisjon kan føre til mer lik fordeling av husarbeid mellom foreldrene, høyere deltakelse og lønn for kvinner i arbeidslivet og bedre livskvalitet i form av fritid for mødre. I tillegg bidrar farspermisjon til bedre forhold, kvalitet og stabilitet mellom foreldrene.

Holdningene til farspermisjon på norske arbeidsplasser har endret seg i tråd med økt fedrekvote og bedriftene aksepterer at fedrekvoten benyttes. At fedre tar farspermisjon og dermed tilbringer flere måneder sammen med barna sine er blitt vanlig praksis i Norge. Dette skjer i motsetning til for eksempel i Storbritannia, hvor kvinnene oftest er de som tar hele foreldrepermisjonen.

Forskning fra Storbritannia, hvor det er kun to ukers fedrekvote, viser at med kort fedrekvote tar ikke arbeidsgiver seg bryet med å erstatte menn som er i permisjon med vikar. Dermed blir arbeidsbelastningen på kolleger større og/eller arbeidsoppgaver blir liggende og vente til faren kommer tilbake fra permisjon. Dette bidrar til at menn som ønsker å ta fedrekvoten i Storbritannia opplever skyldfølelse og lite forståelse fra arbeidsgivere og kolleger, og bare 31 prosent av fedrene benytter seg av den.

Det er riktig, som Anna-Marie Kjøde Olsen hevder i BT 21. mars, at det er vi kvinner som blir gravide, føder og ammer, men bortsett fra det er kvinners biologiske og karrieremessige erfaringer og behov tydeligvis svært forskjellige. For meg er det viktig at verken kvinner eller menn blir fremstilt stereotypisk.

Barns behov kan dekkes av både far og mor, skriver Agnes Bamford. Foto: Jan Haas / Picture Alliance

Barns behov, både emosjonelle og fysiske, kan dekkes av både far og mor eller andre omsorgspersoner. Barn begynner for eksempel med fast føde etter 4–6 måneder, og de kan mates av far. Også utviklingspsykologien viser at andre enn mor kan være omsorgspersoner; det viktigst for barnet er at det ikke må forholde seg til for mange omsorgspersoner det første året.

Det norske systemet kombinerer frihet og kvotering; frihet til å dele mesteparten av permisjonen og en solid og fastsatt betalt kvote som må tas av hver av foreldrene. Med støtte fra forskning ser vi at den eksisterende norske ordningen gjør det mulig å kombinere karriere og barn for både mor og far. Forskningen viser imidlertid også at de som er lenge borte fra yrkeslivet i forbindelse med omsorg for barn, taper på det i form av karriere- og lønnsutvikling og at det i størst grad gjelder mødre.

Hvorfor endre på en fedrekvote som fungerer og som tas ut av 90 prosent av fedrene? Det hadde vært interessant å få innspill fra flere fedre i denne debatten.