Sikkerheten må veie tyngst

Politiet har tre mål for russefeiringen.

«Vi vil at russen skal få en hyggelig og minneverdig feiring», skriver politiets Morten Ørn. På bildet er to russebusser ved Sotra Arena tidligere i årets russefeiring.

Morten Ørn Politileder i Bergen, Askøy og Øygarden

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

BT har i en kommentar av Gerd Margrete Tjeldflåt 3. mai og på lederplass 4. mai kritiske perspektiver på politiets håndtering av russefeiringen. Her har vi åpenbart ikke klart å kommunisere våre vurderinger og beslutninger godt nok. Det må vi ta lærdom av.

Politiet har tre mål for russefeiringen. Vi vil at russen skal få en hyggelig og minneverdig feiring. Vi vil at russen skal være trygg og sikker, og vi ønsker at feiringen ikke skal være til unødig ulempe for omgivelsene. Målene står ofte i kontrast til hverandre, men sikkerheten må veie tyngst. Drikking på offentlig sted, bruk av narkotika og brudd på natteroen er dessuten ikke lov. Dette gjør at russefeiringen skaper dilemmaer for politiet landet over. Dette er ikke et særegent Bergens-fenomen.

Les også BT mener: Det er et maktovergrep at politiet stenger byen for russen

BT er særlig kritisk til at politiet har anmodet grunneiere i Hordnesskogen og Stavollen om å stenge for russen. Her mener BT at argumentasjonen har vært dels moraliserende og dels tynn. Det er ikke første gang politiet stenger av dette området tidlig i russefeiringen. Årsaken er at vi vurderer dette stedet som lite trygt og sikkert.

«Dialogen med russepresidenten er god», skriver politileder Morten Ørn.

I år høstet vi nok en gang erfaringer natt til søndag. Vi ble tilkalt av blant annet natteravnene som meldte at festen gikk over styr. I lengre perioder hadde vi opp mot seks patruljer på stedet. Deres tilstedeværelse var sannsynligvis årsaken til at det ikke gikk helt galt.

Observasjonene fra patruljene var kort og godt at det var svært mange overstadig rusede personer på stedet, også mindreårige, slagsmål som ble avverget og tegn på narkotikamisbruk. Den største bekymringen var at det var mange overstadig berusede personer i skogsområdene i tilknytning til parkeringsplassen.

Les også Gerd Tjeldflåt: Politiet forviser russen utan at noko alvorleg har skjedd. Det gjer ingen tryggare.

Vi har fra tidligere år erfaring med at russ har blitt voldtatt og også funnet dopet ned i skogen. Overstadig berusede ungdommer kan falle om av alkoholforgiftning, overdose eller uhell inne i skogen. Selv med stort oppbud av natteravner og politi, ble det vurdert som overhengende fare for at slike hendelser ikke ville fanges opp. Politiet kan ikke vente på de store tragediene før vi erklærer stedet som uegnet for russen.

Området er foretrukket av russen og på grunn av avstanden til bebyggelsen plager ikke musikken fra høyttalerne på bussene omgivelsene i særlig grad. Området skårer derfor godt på to av våre målsettinger, men stryker på det viktigste som er trygghet og sikkerhet.

BTs kommentator mener at politiet må ta initiativ til å etablere en fast plass der russen kan feire. Et slikt arrangement vil være søknadspliktig etter politiloven og byvedtekten for Bergen. Det krever en ansvarlig arrangør, og politiet måtte satt vilkår for sikkerheten og andre regulerende tiltak før søknaden ble godkjent.

På de faste arrangementene for russen er det profesjonelle arrangører som står bak. Dette er store og dyre arrangement som må betales av russen. Skal vi ha arrangement i tre uker på det offentliges bekostning, blir det kostbart. Skal det offentlige ta den utgiften?

Så langt har svaret vært nei både fra fylkeskommune, kommune og politi. Russen selv har ikke tatt initiativ til å finne en slik løsning. Men vi oppfordrer seriøse frivillige sammen med russen til å melde seg om noen ønsker, og vi skal følge opp vår veiledningsplikt.

Politiet sitter for øvrig i samarbeidsutvalget for russen, vi har foredrag for russen for å sette trygghet og sikkerhet på dagsordenen, og vi har faste kontakter mot russebussene. I tillegg har vi nær daglig kontakt med de mest erfarne bussjåførene.

Dialogen med russepresidenten er god. Vi har deltatt aktivt under russedåpen og senest under rebusløpet i går. Vi forsøker å utvise vårt beste skjønn for å balansere målene for russefeiringen.