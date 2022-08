Kjære lærer, det er nok nå

Jeg har sympati for dine krav. Men nå fortjener ungdommene et normalår.

Rundt tusen lærere fra hele Vestlandet deltok mandag 22. august på en streikemarkering i Bergen.

Mette Tollånes Bergen

Jeg har i utgangspunktet sympati for dine krav, kjære lærer. Men jeg syns ikke det er riktig å streike nå, fordi det rammer tredjepart, altså elevene, urimelig hardt.

De som rammes, er ungdommer som allerede har fått sin livsutfoldelse kraftig redusert de siste to årene på grunn av pandemien og de strenge tiltakene de har levd under. Ungdomstiden har ikke blitt slik den skulle. Noen konsekvenser ser vi allerede, for eksempel har antallet med alvorlige spiseforstyrrelser skutt i været. Andelen som deltar i organisert idrett, har falt.

Jeg frykter at vi ennå bare aner konturene av hvilke konsekvenser pandemitiltakene har hatt, og vil fortsette å ha, på unge menneskers liv og fremtid. Og nå rammes altså noen elever ytterligere av at du og dine kolleger streiker.

I motsetning til to foregående årskull, vil disse elvene forhåpentligvis måtte gjennomføre eksamen til våren. Men de kommer ikke i gang med semesteret og får ikke undervisningen de skal ha! De får dermed en dobbel «straff» og vil være dårligere stilt i konkurransen om videre skolegang.

Dette mener jeg er en helt urimelig byrde for en uskyldig tredjepart i en arbeidskonflikt.

Dine ledere sier dere kan streike lenge. Det gjør meg dypt bekymret. En streik rammer alltid tredjepart, og et vanlig år kan en lærerstreik være et nødvendig virkemiddel, noe mange har forståelse for, noe samfunnet må tåle. Men dette er ikke et vanlig år.

Vær så snill, gi ungdommene et normalt år, gi dem sjansen til å hente seg inn igjen faglig og sosialt, gi dem undervisningen de trenger og la dem gjennomføre et vanlig skoleår med en vanlig eksamenstid.

Kjære lærer, det er nok nå.