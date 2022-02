Naiv krigsromantikk frå Bergens Unge Høgre

Med meir våpen i fritt omløp vil forholda kunne gå frå vondt til verre.

«Å forsyne eit land med våpen, som sidan 2014 har hatt ein pågåande borgarkrig med russiskstøtta separatistar (bilete) er risikabelt, farleg og uansvarleg», skriv innsendaren.

Sigbjørn Løland Torpe Student, Universitet i Bergen og medlem av Studentparlamentet for Venstrealliansen.

I BT 13. februar har Siver Myksvoll-Rannestad i Unge Høgre eit innlegg med tittelen «Norske våpen i ukrainske hender – om de ønsker». Her tek han til orde for at Noreg bør selje våpen til Ukraina. Dette er naivt og uttrykk for manglande kunnskap om Ukraina-konflikten. I tillegg gløymer Myksvoll-Rannestad at Russland grensar til Noreg.

Ukraina-konflikten er svært kompleks og fastlåst. Det er eit land som etter oppløysinga av Sovjetunionen i 1991 har vore prega av korrupsjon, vanstyre og konfliktar. Å forsyne eit land med våpen, som sidan 2014 har hatt ein pågåande borgarkrig med russiskstøtta separatistar, er risikabelt, farleg og uansvarleg, særleg med tanke kva motreaksjon nabolandet Russland kan kome med.

Erfaring frå tidlegare er at slike pågåande krigar har tendens til å tiltrekke seg ekstreme høgreekstremistar og ulike framandkrigarar. Det vil skape nye konfliktar og potensielle terrorfare andre stadar. Med meir våpen i fritt omløp vil forholda kunne gå frå vondt til verre.

Sigbjørn Løland Torpe meiner Bergens Unge Høgre må lytte til kunnskap og lære av historia.

Myksvoll-Rannestad påstår at Noreg står «på sidelinjen og tvinner tommeltotter mens det ukrainske folk går med hjertet i halsen». Han har neppe følgd med i timen. Sjølv om krigsfaren er stor, føregår det diplomati på høgt nivå i FN, USA, fleire sentrale Nato-land og Russland. Noreg har òg vore aktiv og sender av humanitær bistand til folk i krigssona.

Det siste vi treng no er ein ny storkrig som vil gjere situasjonen endå verre for innbyggarane i Ukraina og som vil kunne spreie seg og skape nye konfliktar i framtida.

Dyrking av den type krigsromantikk med ein utvald part i konflikten er naivt, farleg og kunnskapslaust. I staden bør Unge Høgre i lag med Høgre sette seg skikkeleg inn i Ukraina-konflikten. Dei bør lytte til kunnskap, halde ein oppegåande debatt og ikkje minst lære av historia.