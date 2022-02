MDG er et klimafiendtlig miljøparti

Hver gang MDG kombinerer radikal politikk med splittende retorikk, så risikerer de å gjøre klimavelgere om til klimasinker.

Hvis Bergen skal bli et utstillingsvindu for et vellykket grønt skifte, må ruten byttes, mener Harald Victor Hove, gruppeleder for Høyre i bystyret.

Harald Victor Hove Gruppeleder i Høyres bystyregruppe

Løsningen på klimautfordringene er en øvelse i å trene seg opp fra lilleputtligaen til internasjonal toppfotball. Det er vanskelig og tar tid. Når MDG ønsker å sende poden rett fra syverfotball med direkte opprykk til Champions League, er det dømt til å bli tap.

I Bergen føres en boligpolitikk som øker pendling fra nabokommuner, samferdselspolitikk som gir mer kø og symboltiltak med størst effekt på forargelsen i befolkningen. BT-kommentator Morten Myksvoll skriver 1. februar at Høyre burde invitere til MDG-samarbeid. Det er selvsagt lov å ta feil, og etter dette vil han forstå hvorfor.

Byene løser klimakrisen. Det er mer miljøvennlig når vi bor tettere, reiseavstanden til jobb er kortere, og veien til skole og barnehagen går til fots. Det må finnes klimaalternativer som gjør at hverdagslogistikken går opp.

Ingen teknologioptimist kan være så håpefull at man ønsker å tvinge folk over på løsninger som ikke finnes. MDG prøver seg likevel. Først skulle fossilbilene forbys innen 2025. Så foreslo de å kaste elbilene ut av byen.

Ingen vil tilbake til bilpolitikken fra 70-tallet, der byens allmenninger var ensbetydende med parkeringsplasser. Buss og bane må på plass før folk kastes ut av bilen. Høyre vil at Bergen skal bli utslippsfri. Der skjer blant annet gjennom en miljøvennlig bilpark og fortsatt bybaneutbygging – ikke ved å fjerne elbilene fra verdens elbilhovedstad.

«Svaret på klimakrisen kan ikke være å stoppe utviklingen av byen eller fortsette med et klimafiendtlig miljøparti», skriver Harald Victor Hove.

Vi må kutte utslippene, ikke utviklingen. MDGs kamp mot personbilismen forklarer også hvorfor byrådet nå sår tvil om Ringveg øst: De som ikke ønsker biler, vil heller ikke bygge ny vei. Men det er ikke sikkert utslippene går ned av å tvinge folk til å kjøre lengre. Utfordringene med kø, kork og kaos løses i alle fall ikke.

Størst grunn til bekymring er likevel byrådsleder Valhammers (Ap) manglende evne til å parkere sin politiske bestevenn.

Byrådskollegiet går inn for å skrote sentrale deler av Ringveg øst og rygger bort fra bystyrets vedtatte prioriteringer. Dermed settes hele prosjektet i fare. Med åpne øyne står de og ser på det trafikkekspert Helge Hopen sier kan bli total krise og føre til at transportnettet bryter sammen.

Høyre er garantisten for Ringveg øst. Vi kan klare utslippsreduksjon uten å senke ambisjonene for det som er hovedpulsåren i byens samferdselssystem.

Bergen går tom for boliger i 2024, ifølge utbyggerselskapet JM. Innbyggere på boligjakt tvinges ut av kommunen og kommer tilbake i form av køpendling. Byrådets boligpolitikk er en kamuflert utslippseksport fra Bergen og til nabokommunene. Når det bygges og reguleres for lite, blir det færre boliger og økt prispress. Boligmangelen som JM frykter, kan føre til at dette likevel blir resultatet.

Høyre vil skape en blågrønn by der utslippene kuttes. En by vi har råd til å bo i, fordi boligdrømmen i Bergen ikke må bli forbeholdt de rike. Da må vi få fart på boligbyggingen i Bergen – ikke bare i områdene rundt.

Byrådet får det glatte lag av Harald Victor Hove. På bildet er fra v. Eline Haakestad (MDG), Beate Husa (KrF), Thor Haakon Bakke (MDG), Roger Valhammer (Ap), Endre Tvinnereim (Ap, senere erstattet av Linn Pilskog), Erlend Horn (V) og Ruth Grung (Ap).

Klimapolitikk er mer enn symboltiltak. Sommerstengt Bryggen er et eksempel på tiltak uten målbar klimaeffekt. Et annet er når byutviklingsbyråd Bakke (MDG) tar æren for utslippsreduksjoner han ikke har ansvar for, men som skyldes færre flyreiser og mindre veiutslipp under pandemien.

Høyre vil erstatte symbolpolitikk med klimapolitikk som virker. Også hvis man måler i kroner og øre, er vi bedre enn MDG. I 2022 ville Høyre bruke til sammen 12,5 millioner kroner mer enn byrådet på elbil-lading i borettslag, ladestasjoner, miljøgransking i Rådalen, luktproblem i Sælenvannet og Grønn strategi.

Når politikken løper fra velgerne, er det kort vei til konflikt. Konsekvensen av MDGs løsninger kan være at flere lar seg skremme bort fra klimakampen enn andelen som melder seg på. Eller at de som med feil virkemidler forsøker å tenne klimagnisten, isteden ender opp med å slukke den.

Etter to år med en klimabyråd fra Miljøpartiet De Grønne har en av fem bergensere mistet troen på å kutte fossile utslipp. Bare halvparten av innbyggerne sier det er viktig å gjøre byen fossilfri innen 2030. Hvis klimapolitikk er kunsten å dele ut like mengder gulrøtter og piskeslag, så har bergenserne sagt tydelig fra hva de vil ha mindre av.

Svaret på klimakrisen kan ikke være å stoppe utviklingen av byen eller fortsette med et klimafiendtlig miljøparti. Høyre vil få fart på Bergen fordi det grønne skiftet må drives frem som en felles laginnsats – ikke dikteres av den mest høylytte på innbytterbenken.