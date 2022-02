Krysset skal rustes opp!

Å sikre trygge skoleveier for barn i Bergen er en av Bymiljøetatens viktigste oppgaver.

Planlagt byggestart for Bergen Vann sine arbeider i området er høsten 2022, og byggetiden er anslått til omtrent to år for hele området.

Geir Haveraeen Avdelingsleder for Gjennomføringsavdelingen i Bymiljøetaten

I et leserinnlegg 12. februar etterlyser Torstein Gya tiltak for bedre trafikksikkerhet i krysset Bøhmergaten / Vikens gate.

Vi har gode nyheter: Bymiljøetaten planlegger en opprustning av dette krysset!

Slik er den planlagt løsningen for krysset Bøhmergaten / Vikens gate

I forbindelse med at Bergen vann skal oppgradere ledningsnettet i gatene mellom Løvstakklien og Bøhmergaten, planlegger Bymiljøetaten en opprustning av gateløp, snarveier og parker.

Det blir lagt vekt på sikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende i området. Blant annet etablerer vi gode fortau, ny gatebelysning, mobilpunkter for utslippsfrie delebiler, nye grønne møteplasser og oppgradering av snarveier og grøntområder.

I krysset mellom Bøhmergaten og Vikens gate planlegger vi en utvidelse av fortauet med benker og beplanting. Utformingen av den nye plassen er med på å hindre at barn løper direkte fra snarveien fra Ny-Krohnborg skole og ut i veien.

Det er også planlagt en parkeringslomme hvor det vil være mulig å stoppe for å slippe av skolebarn uten å kjøre for tett på skolen.

Bymiljøetaten har tidligere sett på muligheten for å etablere et nytt gangfelt i krysset, men har kommet frem til at det ikke vil gi bedre trafikksikkerhet. Plasseringen av gangfeltet midt i svingen gir for dårlige siktforhold for bilistene, samtidig som det vil gi en falsk trygghet for gående.