Slik kan vi styrke demokratiet i Bergen

Ordningen med bydelsutvalg må gjeninnføres.

Bergenspolitikken er for topptung, og beslutningstakerne er samlet i og rundt rådhuset, skriver innsenderen.

Henry Berg Ap-politiker, Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Bergensparlamentarismen fremstår i stor grad som en topptung og lukket politisk styringsmodell. Den er uten nærdemokratisk forankring i form av bydelsutvalg, der lokalt engasjement kan kanaliseres inn mot byens sentralmakt.

Dette forsterkes av at alle sentrale politiske beslutningstakere er samlet i byens rådhus, eller i nærområdet, og at de politiske møtene også holdes der. Avstanden til byens rådhus oppleves for mange som veldig stor.

Sett på denne bakgrunn er det viktig at det igjen opprettes bydelsutvalg som en naturlig del av den parlamentariske styringsmodellen. En slik ordning er viktig for å sikre medvirkning og lokal forankring i de sakene som gjelder bydelene og lokalsamfunn der.

Demokratiet som styreform i land verden rundt er under kontinuerlig press både innenfra og utenfra. Det er derfor viktig at det holdes i hevd, blant annet ved at det legges til rette for deltakelse og engasjement i beslutningsprosesser som berører folk der de bor og lever livene sine.

Bergen er i dag den mest sentralstyrte kommunen i landet, målt mot politisk styringsmodell og innbyggertall. Det viktigste bidraget til at det er slik, er at et flertall i bystyret i 2010 la ned daværende ordning med bydelsutvalg fra 2011. Etter at bydelsutvalgene ble lagt ned, har det fra 2014 pågått en politisk prosess for å få reetablert ordningen, noe man til nå ikke har lyktes med.

Flere bydeler i Bergen har like mange innbyggere som mellomstore norske byer, skriver Berg. Her Bergenhus bydelsstyre under et møte i Manufakturhuset i 2003.

Nåværende byråd har ennå ikke klart å finne budsjettmidler til nærdemokratiet, selv om de ettertrykkelig slår fast i byrådsplattformen at bydelsutvalg skal gjeninnføres. I tillegg har bystyret flere ganger minnet byrådet om at bydelsutvalgene er ønsket som byens demokratiske grunnmur.

I disse dager er enda en sak om etablering av bydelsutvalg på vei til bystyret. Utgangen på bystyrets behandling bør bli at det med tydelighet sies fra om at ordningen med bydelsutvalg innføres igjen – og at dette i neste omgang følges opp med nødvendige budsjettmidler. Det er da mest aktuelt at bystyret setter sammen bydelsutvalgene for perioden 2023–27, og at nærdemokratiet i byen videreutvikles til en ordning med direkte valg i forbindelse med lokalvalget i 2027.

Avslutningsvis vil jeg innom noe som kanskje ikke så mange tenker over i en debatt som denne, nemlig det faktum at innbyggertallet i flere bydeler i Bergen kan sammenliknes med mellomstore byer ellers i landet.

Bydelene Bergenhus, Fana, Årstad, Laksevåg og Åsane er på nivå med Arendal, Bodø, Tromsø, Haugesund, Ålesund og Sandefjord. Fyllingsdalen og Ytrebygda er tilsvarende på nivå med byene Hamar, Halden og Larvik. Og Arna, den klart minste bydelen i Bergen, er eksempelvis på størrelse med Narvik.

Sammenlikningene ovenfor taler sitt tydelig språk og understreker behovet for å styrke demokratiet i Bergen i form av et tilrettelagt nærdemokrati.