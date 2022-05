Få fart på hele Bergen

Bydelsstyrer kan i verste fall bare gi byen flere politikere som ikke lytter til folk.

Å innføre bydelsstyrer er en svinedyr reform som ikke lukker gapet av avmakt, skriver Høyres gruppeleder i bystyret, Harald Victor Hove, sammen med lederne av partiets åtte bydelslag.

Harald Victor Hove Gruppeleder i Høyres bystyregruppe

Caroline Taule (Ytrebygda), Lise Ramsøy (Åsane), Vasan Singaravel, (Årstad), Bjørn Loe Nyhuus (Bergenhus), Eivind Hermansen (Fana), Karl Eidesund (Laksevåg) Jørgen K. Solberg (Fyllingsdalen) og Janne Gro N. Rasmussen (Arna) Ledere av Høyres bydelslag

Hva kan et bydelsutvalg på elleve mennesker stille opp med når byrådet og bystyret likevel gjør som de vil? Og hva skjer med en engasjert arnabu eller fyllingsdøl når saken du brenner for i ditt nabolag, overprøves av byråder som bor i Bergen sentrum?

Dette er de sentrale spørsmålene en såkalt bydelsreform i Bergen måtte ha løst, skulle den hatt mening. Problemet i Bergen er derimot at de som styrer, ikke møter folk og heller ikke lytter til dem. Utfordringene er altså knyttet til politikken og folkene bak den. Bydelsstyrer løser ingen av delene. En svinedyr reform og flere politikere lukker ikke gapet av avmakt. Det må et skifte til.

Høyre vil ta bergenserne på alvor. Det som betyr noe, er hvem vi møter, hvordan vi lytter til engasjerte bergensere og hva vi stemmer i bystyret. Politikere kan ikke bare legge vekt på administrasjonens argumenter. Vi må også høre fra dem som vet hvor skoen trykker i sin bydel.

Derfor har Høyre etterlyst rettferdighet for bergensere i alle bydeler med sjølinje som i god tro har lagt ut en flytebrygge for 50 år siden. Og som nå ikke forstår hvorfor denne bryggen plutselig er blitt ulovlig og må fjernes når naboen gjorde det samme for to år siden og får beholde bryggen sin.

I Åsane har Trond Mohn realisert et fantastisk anlegg for idretten i Åsane Arena, men nok parkeringsplasser vil ikke kommunen tillate. Da stiller Høyre seg på frustrerte foreldre sin side, som akkurat nå leter etter parkeringsplass når fotballcuper skal gjennomføres med nesten 400 fotballag og deltakere fra hele fylket skal samles. Parkeringsproblemene kan løses, mener Høyre, men ikke med byråd Thor Håkon Bakke (MDG) i førersetet.

Høyre har stilt seg bak naboprotestene i Nyhavn og Sandalssringen, hvor man foreslo botiltak for inntil 20 og 15 brukere med tunge rusdiagnoser og lav boevne. Ja, vi skal finne bolig til dem som trenger det mest, men vi kan i stedet bosette inntil åtte stykker i nabolag hvor barnehager og naboer er bekymret for egen trygghet. Høyre mener vi skal finne frem til gode løsninger sammen med naboer og brukerne, ikke ved å overkjøre og overhøre naboene.

Ytrebygda fortettes med nye boliger i Råstølen og videre. Likevel henger kommunen etter i å få på plass ungdomsaktiviteter, fritidsklubber og Fysak (fysisk aktivitetshus for barn og unge, red.anm.) i Bergen sør. Høyre har lyttet til bekymringsmeldingene fra politiet og nærmiljøet, og vi setter av pengene som trengs. Derfor foreslår vi økt støtte til både kriminalitetsforebyggende arbeid, til Fysak-anlegg i bydelen og penger til fritidsklubber. Byens ungdommer trenger møteplasser som ikke er på kjøpesenteret.

I Arna har utvikling av bydelen stoppet opp fordi byrådet ikke har greid å levere områdeplan for Arnas sentrale deler. Høyre har derfor møtt innbyggere og utbyggere, lyttet og etterlyst på deres vegne når byrådet skal fjerne fartssperren på vår minste bydels egen mulighet til å si ja eller nei til hvordan eget nabolag skal utvikles.

For de fleste av oss som er folkevalgte, startet ikke engasjementet vårt med grunnlovsdebatt eller konstitusjonelle spørsmål da vi stilte til valg første gangen. Det startet med de små tingene i hverdagen. De tingene som er viktig for folk.

Bergensere flest bor i bydelene, og avstanden til rådhuset oppleves akkurat nå for stor i sakene som er viktige for oss alle. Bydelsstyrer kan i verste fall bare gi byen flere politikere som ikke lytter til folk.