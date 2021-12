La de uvaksinerte betale selv!

Du har valgmuligheter, men må ta konsekvensen for dine valg.

Havner du som uvaksinert på intensivavdelingen på Haukeland universitetssjukehus, bør du selv ta regningen, mener Nils Haaland.

Nils Haaland Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Da jeg var barn, før vi fikk oljerikdommen, lærte jeg at alle må bidra for at fellesskapet skal fungere optimalt. Nå er vi blitt et av verdens rikeste land, og med det har egoismen slått ut i full blomst.

Vi ser det over alt i samfunnet; «jeg kommer først», og samfunnets interesser kommer i annen rekke. I disse dager gjelder det vaksinering mot korona.

De uvaksinerte utgjør majoriteten av dem som nå beslaglegger store ressurser innen helsesektoren, og er årsak til store økonomiske konsekvenser for samfunn- og næringsliv. I mange tilfeller blir familier og enkeltmennesker hardt rammet.

Drar du til Syden uten reiseforsikring, må du dekke alle dine kostnader ved et lege -eller sykehusopphold. Brenner huset ditt ned, og du ikke har betalt forsikring, må du dekke hele tapet og kostnader selv. Du har valgmuligheter, men må ta konsekvensen for dine valg.

Om du ikke er villig til å motta myndighetenes innsats for å bekjempe pandemien, må du, om det skulle bli behov for det, selv dekke lege -eller sykehuskostnadene selv, med få unntak.

Et slikt vedtak må myndighetene nå klare å iverksette omgående. Så får menneskerettsorganisasjoner, psykologer og jussprofessorer mene hva de vil.