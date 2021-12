Kan ikke du bare holde godt kjeft med de rådene dine?

Selv om du mener godt, så gir det mer stress og bekymring.

«Småbarnsforeldre kan sammenliknes med en brus som har blitt ristet i hele desember. Det skal ikke mye til før vi eksploderer utover hele familieselskapet», skriver Charlotte Mjelde.

Charlotte Mjelde Psykolog, småbarnsmamma og instagramme

I samme øyeblikk som jeg tenner julelysene, kommer meldingene fra fortvilede foreldre. Det er det samme hvert år: Hjelp! Vi skal feire jul med familien og vi er uenig om barneoppdragelsen. Vi får tips og råd vi ikke vil ha, og det blir dårlig stemning når vi sier ifra.

«Nå er det vel på tide å stoppe med ammingen?», «Hvis du lar hun grine litt, vil hun sove hele natten», «Jeg tror ikke det er lurt å bære han så mye», «Du kan ikke la han holde på sånn», «Da mine var små pleide vi alltid å ...»

Hvis jeg legger godviljen til, skjønner jeg at du egentlig mener det godt. At du vil hjelpe.Men det spiller ingen rolle om rådene dine fungerte for deg. Det er ikke hjelpsomt for alle andre likevel.

Rådene dine kan gi mer stress og bekymring. En følelse av å ikke strekke til, ikke være god nok, flink nok, eller akseptert. Når disse følelsene lurer under julegranen, blir det garantert dårlig stemning.

Småbarnsforeldre trenger ikke flere råd. De trenger støtte. Støtte er noe helt annet enn råd fordi det ikke tilbys en løsning. Støtte gir foreldre muligheten til å lene seg inn, bli holdt og oppmuntret til det de selv har troen på. Opplevd støtte er når magefølelsen sier: «Hey, dette går bra! Noen har troen på meg. Jeg har troen på meg».

Er det én ting jeg har lært i mitt arbeid som psykolog, er det at folk har mye mer nytte av de løsningene de kommer frem til selv. Det er lettere å ha troen på det som kommer innenfra. Det som føles rett. Den dagen foreldre lytter mer inn, og mindre ut, vil skuldrene senkes 103 hakk.

Småbarnsforeldre kan sammenliknes med en brus som har blitt ristet i hele desember. Det skal ikke mye til før vi eksploderer utover hele familieselskapet. Hvis du vil hjelpe, kan du si: «Så heldig ungen din er som har en mamma som deg!» Det kaller jeg støtte, den gode følelsen av bli sett og anerkjent, noe jeg vet mange trenger.