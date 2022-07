Har unge snudd ryggen til demokratiet?

Unge i dag er engasjerte. Utfordringen er å omsette dette engasjementet i økt valgdeltakelse.

Valget er i 2023, men vi må starte arbeidet for å få opp valgdeltakelsen allerede nå, skriver Sylo Taraku.

Sylo Taraku Rådgiver i Tankesmien Agenda

Det har vært mye diskusjoner om demokratiets tilstand de siste årene, med både en autoritær bølge ute i verden og uthuling av demokratiske institusjoner i vår del av verden. Stormingen av den amerikanske kongressen i januar 2021 er et skremmende eksempel på hvor galt det kan gå selv i etablerte og stabile demokratier i Vesten. I Norge har vi et godt forankret demokrati, men også her hjemme er det en økende erkjennelse av at vi ikke kan ta demokratiet for gitt.

I Norge er tilliten og deltakelsen i demokratiet høy, men dessverre ikke likt fordelt. Sammen med innvandrere og folk med lavere sosioøkonomisk status, er unge voksne blant de gruppene som deltar minst i valg. Det er ikke førstegangsvelgere, men unge i begynnelsen av 20-årene som sjeldnest bruker stemmeretten sin. Dette bør rettes opp i til neste kommunevalg, høsten 2023.

Fredrikstad kommune har gått nye veier for å øke valgdeltakelsen blant unge og innvandrere. De har tatt i bruk demokratiguider for å informere og motivere folk til å bruke stemmeretten sin. Vi i Tankesmien Agenda har skrevet et notat hvor vi bruker Fredrikstad som et case, og anbefaler at flere kommuner gjør som dem.

Begrunnelsen fra bystyret i Fredrikstad var at lav deltakelse er utfordrende for et velfungerende lokaldemokrati, og at det er problematisk at deler av kommunen, som også har andre sosiale utfordringer, ikke deltar i valg på linje med den øvrige befolkningen.

Innsenderen anbefaler at demokratiguider prøves ut i flere norske kommuner, for eksempel i Bergen. Bildet er fra valgkampen i 2015.

Erfaringene er positive. Demokratiguidene som ble rekruttert, var unge og flerspråklige. De fikk opplæring fra kommunen, og deres aktiviteter besto i all hovedsak av å stå på stands og være synlig til stede ved butikker og andre samlingssteder i lokalsamfunnet i Fredrikstad. Der snakket de med flest mulig, delte ut materiell på ulike språk fra Valgdirektoratet, og svarte på spørsmål knyttet til valg og demokratisk deltakelse.

Valgdeltakelsen i Fredrikstad kommune gikk generelt opp, men økte mest i de områdene hvor demokratiguidene var stasjonert i 2019. Tiltaket med demokratiguider er ikke testet ut tilstrekkelig for å dra noen bastante konklusjoner knyttet til effekt på valgdeltakelse. Men vi vurderer dette tiltaket som lovende, og vel verdt å prøve ut flere steder.

Staten og kommunene har et ansvar for å sikre at alle stemmeberettigede har mulighet til å delta ved valg. Å informere om valget og hvordan man kan bruke stemmeretten sin, inngår i dette ansvaret.

Dagens ungdom er veldig engasjerte. Undersøkelser viser at de deltar i demonstrasjoner, kampanjer med utspring i sosiale medier og sier ifra gjennom boikott av ulike produkter i større grad enn eldre generasjoner. Utfordringen er å omsette dette sterke engasjementet også i valgdeltakelse. De unge har ikke snudd ryggen til demokratiet, men demokratiet vårt har et ansvar for å gjøre valget så tilgjengelig som mulig for dem.

Fredrikstad kommune har prøvd å nå ut til unge på en ny måte. Vi anbefaler at tiltaket med demokratiguider prøves ut i flere norske kommuner. Dette tiltaket er enkelt og gjennomførbart, og det ser ut til å virke. Vi har lite å tape på å prøve, men mye å vinne.

Kommunevalget skal skje høsten 2023, men arbeidet for å få opp valgdeltakelsen må starte allerede nå. For at demokratiet vårt skal være levedyktig, må vi hindre at noen bestemte grupper faller utenfor.