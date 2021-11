Politisk spill og brutte løfter

Frp og FNB er i ferd med å begå et stort løftebrudd om bompenger.

Det finnes et stort flertall som ønsker bybane til Åsane, skriver Aps representanter i utvalg for miljø og byutvikling i Bergen bystyre.

Even Sørland, Lillian Vangberg, Øystein Hassel, Geir Steinar Dale og Reidar Staalesen Bystyrerepresentanter for Arbeiderpartiet i Bergen i Utvalg for miljø og byutvikling.

Frps Silje Hjemdal og Marte Monstad fra det nylig gjenoppståtte Bergen Frp anklager oss for skittent og lett gjennomskuelig spill. Dem om det.

Vi ønsker ikke med innlegget vårt å skremme vekk potensielle alliansekamerater av FNB og Frp. Men vi ønsker å belyse hvilke grunnlag som finnes.

Frp, FNB og noen uavhengige representanter ønsker verken bybane eller økte bompenger. De snakker også varmt om superbusser som er vurdert, veid for lett og lagt bort.

Høyre, Senterpartiet og Rødt sier de vil ha bybane til Åsane, og aksepterer økte bompenger for å få banen til Åsane.

Ap, SV, MDG, Venstre og KrF ønsker bybane i dagen, begrunnet med det som både fagetaten og byrådets innstilling peker på som det beste alternativet.

Det finnes med andre ord et stort flertall som ønsker bybane til Åsane. På den andre siden finnes Frp og FNB som ikke ønsker bybane til Åsane. Men som begge er villige til å gi bilistene en stor ekstrakostnad i bompenger, for en løsning som ikke er tilrådelig, det er mye usikkerhet rundt, og som setter bybanen til Åsane i fare.

Frp og FNB er i ferd med å begå et stort løftebrudd om bompenger. Det er et spill som er lett å gjennomskue. Hovedmålet til Frp er at banen til Åsane aldri skal realiseres, ikke noe annet.