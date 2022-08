Dagen jeg ble miljøkriminell

Jeg kjøpte inn dyre teiner og fulgte reglene til punkt og prikke – trodde jeg.

Jørgen Hammer fikk teinene inndratt av Kystvakten. Her er han på fisketur med barna Helene Stokke Hammer (13) og Olav Stokke Hammer (15 år).

Jørgen Hammer Laksevåg

Hvert år får vi nyss om nye regler og reguleringer for krabbefiske, og man skal jaggu ha tungen beint i munnen for å gjøre det på riktig måte.

Vel, tenkte vi, her gjelder det å følge opp og innrette seg. De gamle treteinene ble skrotet og to nye (og dyre!) krabbeteiner ble innkjøpt.

«Disse har alt som kreves», proklamerte selgeren i den kjente fiskeutstyrsbutikken. OK, tenkte vi, men uansett bør vi vel selv sette oss inn i alle regler som gjelder? 15-åringen tok ansvar og gikk inn på Fiskeridirektoratets sider på nett. Han er en klok gutt, (noe han har fra morssiden), og vi tenkte at dette finner han lett ut av.

Jørgen Hammer ønsker enklere og tydeligere informasjon om reglene for krabbefiske.

Her finnes veldig mye informasjon – om yrkesfiske, hummerfiske, krepsefisking, leppefisk, rømt oppdrettslaks og så videre.

Til slutt, etter å ha lest en masse generell info om alt mulig og klikket frem og tilbake for de forskjellige ting man må gjøre og huske, så konkluderte vi med følgende:

Teinene må ha permanente flukthull: Check!

Teinene skal ha rømningshull som skal være lukket med bomullstråd som råtner hvis teinene mistes: Check!

Teinene skal merkes med navn og adresse (nye regler i år): Check!

Teinenes blåser/vak skal være merket med navn og adresse: Check!

Det var godt å tenke på at vi nå har alt på stell, gjør ting riktig og er trygge på at vi ikke risikerer noe ved en eventuell kontroll.

Første haling gir oss 14 krabber, hvorav fire får friheten tilbake på grunn av minstemålskravene (som vi har lest oss opp på). Et herlig måltid blir det, og vi gleder oss til å trekke neste gang.

Innsenderen fisker krabber fra hytten på Bjorøy.

Den gang ei.

Neste gang er teinene borte. Hva har skjedd? Etter å ha snakket med gode naboer i samme situasjon, får vi vite at Kystvakten har vært en runde og fjernet mange teiner.

Men vi har jo gjort alt vi skal? Hva kan det være, da? Vi grubler og lurer og dagen går. Neste dag kommer telefonen. Jeg er selvsagt lett å finne med navn og folkeregistrert adresse både på teiner og bøyer.

«Hei, det er fra Kystvakten. Vi har inndratt dine to krabbeteiner, og jeg ønsker å ta et avhør av deg før vi sender saken til politiet/påtalemakten for videre avgjørelse.»

What!? Men vi har jo fulgt reglene til punkt og prikke! Jeg peprer stakkaren med spørsmål:

Merking av teiner og blåser? «Ja, det var veldig bra!»

Rømningshull? «Ja, helt i orden!»

Fluktåpning på begge sider av teinene? «Ja, det stemmer, men ...»

Men? Men, hva da? «De skal være åtte centimeter, dine var bare seks centimeter.»

Her har vi altså bommet – bommet med to små centimeter. Jeg er nå siktet for miljøkriminalitet, og saken ender sannsynligvis med et klekkelig forelegg, i tillegg til at teiner og utstyr for to–tre tusen er inndratt for godt (dobbel straff, der altså). Den er tung å svelge.

Offiseren fra Kystvakten var både hyggelig og forståelsesfull og skrøt av både merking og teiner, men regler er regler, dessverre for oss.

Jeg skal nok komme over dette i-landsproblemet mitt. Men det er surt for familiens tenåringer, som til vår store glede fremdeles elsker å være med oss «gamliser» på hytten og gjøre det samme jeg selv gjorde som barn, og som min far og bestefar gjorde før meg.

Teinene var godt merket, men hadde for liten fluktåpning.

Jeg fortjener sikkert det som måtte komme, og ber ikke om sympati, men et par ting tror jeg alle hadde vært tjent med:

Enklere og tydeligere informasjon om reglene. Jeg kan ikke si at informasjonen er dårlig på nett, men det kan være krevende å samstille informasjonen for å finne ut hva som gjelder for akkurat det fisket du holder på med.

Reglene endres veldig ofte. Jeg forstår at man har behov for revisjon, men det fører til usikkerhet og risiko for at man uvitende fisker ulovlig.

De som selger fiskeutstyr, bør oppfordres spesielt til å informere om både nye og gamle regler. Mange er sikkert flinke til det, men kanskje fiskerimyndighetene burde se på dette spesielt, om de ikke allerede gjør det.

På Bjorøy kommer vi nok til å prøve oss på krabbefangst igjen, og jeg håper også at vi klarer å holde tritt med regelverket, til glede for både truede arter og fiskerimyndigheter.

Fortsatt god sommer, og skitt fiske!