BT-kommentator Morten Myksvoll sliter åpenbart med at jeg har to tanker i hodet samtidig.

Representanter fra Taliban, Sakhaullah Sayed, Mutiul Haq Nabi Kheel og Amir Khan Muttaqi, under møtet mellom norske humanitære organisasjoner og Taliban på Soria Moria hotell i Oslo.

Sylvi Listhaug Partileder, Frp

Det må være lov å være kritisk både til at Støre og Slagsvold Vedum inviterer den ekstreme terrororganisasjonen Taliban til Norge, hvor norske skattebetalere sponser både privatfly og opphold på luksushotell.

Dette skjer samtidig som de samme partiene ikke evner å hjelpe folk og bedrifter med de skyhøye strømregningene. Politikk handler om prioritering, men det er ikke sikkert Myksvoll er enig i det heller.

Taliban vil bruke oppholdet i Oslo for alt det er verdt i sin propaganda, og sier allerede at de ser dette som en form for internasjonal anerkjennelse. I Danmarks svar på Dagsrevyen, TV-avisen, stiller de spørsmål ved «om de i virkeligheten ruller ut en rød løper for Taliban».

BTs kommentator velger 25. januar å sammenlikne besøket med fredssamtaler i Norge i 2015 og 2017. Den gang var både Norge og Nato til stede i Afghanistan, og landet var styrt av en valgt selvstyreregjering, og det ble jobbet for å få på plass fredsavtaler mellom ulike grupperinger i landet. I 2021 tok Taliban makten gjennom statskupp.

Sylvi Listhaug er sterkt kritisk til at representanter fra Taliban er invitert til Norge.

Samtalene handler ikke om Norge, men om Afghanistan, skriver Myksvoll. Nettopp derfor burde slike samtaler foregått i Afghanistan eller i nærområdene, og ikke i Holmenkollåsen i Oslo. Det er sjokkerende at regjeringen heller ikke har stilt noen krav til dem som kommer.

Toppen av kransekaken er at broren til en nordmanns morder ønskes velkommen på Soria Moria. Ikke engang hvem som fikk tilgang til norsk jord har Støre og Huitfeldt stilt krav til.

Myksvolls sammenlikning blir absurd, og viser med all tydelighet hvilken naivitet mange møter hardbarkede terrorister med. Så lenge man i et ubegrunnet håp kan tro at Taliban plutselig har blitt snille og vil bidra til den humanitære situasjonen i Afghanistan, skal Norge stille opp med penger og ressurser, mener tydeligvis Myksvoll.

Frp er selvsagt enig i at man må bidra til å hjelpe befolkningen i Afghanistan og unngå en humanitær katastrofe. Men dette må skje med det internasjonale samfunnet i spissen og ikke i Norge.