Cruisenæringen slipper for billig unna

Vi i Rødt stusser når avstanden mellom ord og handling blir vel stor.

På bildet er «Independence of the Seas» på besøk i Bergen i 2018. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Sofie Marhaug Førstekandidat for Rødt til Stortinget og gruppeleder for Rødt i Bergen

I Italia tar myndighetene grep i kjølvannet av korona. De forbyr store cruiseskip i Venezia. I likhet med Bergen er byen et verdensarvsted som har vært plaget med overturisme, blant annet i form av monstercruise.

Rødt har fremmet en rekke forslag for å begrense den miljøfiendtlige cruisetrafikken, både nasjonalt og lokalt, som å vurdere å innføre krav om «liggetid» for skipene i Bergen.

Vi ønsker alle forslag for å begrense cruisenæringen velkomne. Men vi stusser når avstanden mellom ord og handling blir vel stor.

Det burde ikke overraske noen – heller ikke MDG – at cruisenæringen nå ønsker seg mer cruiseturisme, skriver Sofie Marhaug. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Denne sommeren gikk for eksempel MDG hardt ut mot turistnæringens planer for å øke antall cruiseanløp. Rødt deler kritikken. Men bare en drøy måned før utspillet sto på trykk i avisen, strøk MDG i byråd den samme turistnæringen med hårene.

Da ga et nesten enstemmig bystyre, med unntak av Rødt, tilslutning til turistnæringens egen strategi, til tross for at denne strategien legger opp til at Bergen skal satse på flere cruiseanløp om vinteren.

Det burde ikke overraske noen – heller ikke MDG – at den samme næringen nå ønsker seg mer cruiseturisme. Det har vært deres uttalte mål hele tiden. Og, som vi så i mai, med MDGs velsignelse!

Næringens eget argument er at den kan bli «grønn», og at landstrøm skal løse dagens problemer. Det er sant at landstrøm hjelper mot lokal forurensning, men det er langt fra godt nok for å få bukt med alle miljøproblemene.

Cruiseselskapene opererer ikke i et vakuum. Næringen slipper allerede ut mangfoldige ganger så mye helseskadelig SOx som alle biler i hele Europa og har høye utslipp av helseskadelig NOx.

Det er heller ikke slik at all landstrøm i verden baserer seg på ren energi. Å tro at denne næringen blir «grønn» med det første eller det andre, er mildt sagt naivt.

Skipsnæringen i seg selv er en stor miljøsynder, men med cruise er det faktisk snakk om luksusforbruk for en svært liten del av jordens befolkning.

Vi trenger løsninger som monner, og samtidig er rettferdige. Dessverre slipper noen billig unna, og luksusforbruket fortsetter som før. Cruiseskipsselskapene kan nå le hele veien til banken.