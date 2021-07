Ap slo ikke politisk mynt på 22. juli

Dette må alle fremtredende politikere gi utvetydig uttrykk for.

Politikerne har sviktet i sin rolle som bjellesau for folkemeningen, mener Geir Kjell Andersland. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Geir Kjell Andersland Gruppeleder for Venstre i Vestland fylkesting

Bergens Tidende tar selvkritikk på egne og medienes vegne på lederplass 24. juli vedrørende dekningen av 22. juli 2011 den gang, og i de etterfølgende ti år. Mediene har fått «mykje kritikk for dekninga av terroren. Det gjer spesielt inntrykk når denne kritikken kjem få dei overlevande på Utøya», fastslår lederskribenten.

BTs selvtukt er prisverdig, om enn BT langt fra var blant de verste nå det gjaldt å nedtone AUFs åpenbare offerrolle.

Posisjonen som versting i så måte inntar nok Dagens Næringsliv, som fikk seg til å mene på lederplass for ti år siden at ofrene måtte ta medansvar for ikke å fremprovosere konfrontasjoner om ulikt tankegods i det offentlige rom. Husfreden i Norge fremsto viktigere enn at overlevende og andre representanter fra AUF skulle få ytre seg filterfritt om det uhyrlige angrepet de hadde vært utsatt for.

Noen politikere på høyresiden gikk så langt som å kritisere Arbeiderpartiet for å trekke «Utøyakortet». Det var, og er, en svært urimelig og urettferdig påstand, mener innsenderen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Medienes ansvar og selvkritikk er viktig nok. Men enda viktigere er det at politikere fra alle seriøse partier nå tar sitt ansvar og fremstår som synlige og tydelige ledestjerner.

Dette er særlig viktig når vi ser hvor liten forståelse AUF og Arbeiderpartiet har fått for den tragedien som rammet partiets ungdommer. Dagens Næringsliv var dessverre ikke alene for ti år siden om å gi ofrene medansvar for et såkalt godt ytringsklima. Noen politikere på høyresiden gikk lenger og kritiserte Arbeiderpartiet for å trekke «Utøyakortet».

Det var, og er, en svært urimelig og urettferdig påstand. Tvert imot bestrebet Arbeiderpartiet seg på å omtale 22. juli-tragedien som et angrep mot oss alle og manet til nasjonalt samhold. Dette var forankret i de beste intensjoner, men førte til at AUF i ti år har blitt stående svært alene med sine traumer. Å beskylde Arbeiderpartiet for å ha «misbrukt» tragedien med sikte på partipolitisk gevinst skyter desto lenger over et mål.

Men så utbredt var denne underlige oppfatningen at Senter for ekstremismeforskning nå har undersøkt utsagnet «Arbeiderpartiet har slått politisk mynt på 22. juli». Det er trist å registrere at rundt en tredjedel av det norske folk er enig i utsagnet. Enda verre er det at 44 prosent av Høyres velgere støtter påstanden.

Politikere har både et ansvar for å jobbe for saker hvor de har fått tillit fra velgerne, òg for å veilede folket. Politikere skal gå foran for å bidra til en utvikling mot et best mulig samfunn for alle. I lys av dette viser resultatene fra undersøkelsen også at politikerne her i betydelig grad har sviktet i sin rolle som bjellesau for folkemeningen.

Ved inngangen til høstens valgkamp er det behov for at alle fremtredende stortingskandidater gir utvetydig uttrykk for at påstanden om at Arbeiderpartiet slo politisk mynt på 22. juli, er uten forankring i virkeligheten.

Politikerne kan gjerne la seg inspirere av kunstnerpolitikeren Vaclav Havels ord om at politikk også kan være «det umuliges kunst, nemlig kunsten å forbedre seg selv og verden».