Utslippene fra fossilt brensel må trappes ned til null på 20 år.

Jeg takker Søviknes for svar på mine fem spørsmål om klima. Det er fint å lese at du ikke er klimaskeptiker. Du aksepterer sammenhengen mellom global oppvarming og fossil brensel. Dette vet du altså, men du tar ikke konsekvensen av det.

Du henviser til IEA, men i World Energy Outlook 2016 sier de veldig klart at utslipp fra fossilt brensel må være null i 2040 dersom vi skal nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen. Vi har som kjent ratifisert Parisavtalen. Utslippene fra fossilt brensel må dermed trappes ned til null på 20 år. Dine «mange tiår med olje og gass» er altså to tiår med gradvis nedtrapping. Da er du ikke så langt unna MDG sitt krav om en kontrollert overgang fra olje og gass til havvind og grønn energi i løpet av 15 år.

Du skriver at det er gledelig at prisene på sol- og vindenergi er blitt så lave. De er som kjent lavere enn for fossil energi, og de er på full fart videre nedover. Heller ikke her tar du konsekvensen av dine kunnskaper. Da ville du ha stoppet all letevirksomhet i Barentshavet og sørget for at de enorme investeringene der oppe gikk til havvind.

Kompetansen innen olje kan brukes til å skape titusener av nye og trygge arbeidsplasser. De skal sikre velferden for våre barn og barnebarn og hindre global oppvarming.