Vi er allerede på banen.

Ikke alle er komfortable med å sitte ansikt til ansikt med en fastlege eller psykolog.

Det offentlige helsevesenet oppfordres i BT-lederen 3. august til å ta i bruk teknologi for å øke brukervennligheten for pasienter. Siden 2013 har nærmere 700 pasienter ved Haukeland universitetssjukehus fått tilbud om internettbehandling for depresjon, sosial angst og panikkangst. Flere skal det bli.

Behandlingen varer i inntil 14 uker og kalles eMeistring. Her deltar studenter, bedriftsledere, helsearbeidere og mennesker som får støtte av psykiatritjenesten i kommunen til å gjennomføre behandlingen. I prosjektet deltar personer som har opplevd panikkanfall for første gang, og noen som har gått over 20 år med depresjon uten å kontakte hjelpeapparatet. I snitt hadde pasientene hatt problemer i 12–14 år.

Ikke alle er komfortable med å sitte ansikt til ansikt med en psykolog, og synes det er enklere å forholde seg til informasjon og dialog på datamaskinen. Slik kan bruk av teknologi få helsehjelp ut til mennesker som synes terskelen inn til behandlingsapparatet er høy. Noen har også lang reisevei til nærmeste psykolog, eller en arbeidshverdag som gjør det vanskelig å møte til timer på poliklinikken. Ved å velge eMeistring kan man få behandling uten å ta fri fra jobb.

Resultatene er like gode som ordinær ansikt-til-ansiktbehandling for disse lidelsene. Hele 69,9 prosent ble bedre eller frisk, viser en studie som ble publisert i sommer.

Både fastlege og spesialisthelsetjenesten kan henvise til behandlingen. Man kan også ta direkte kontakt med eMeistring på epost for en vurderingssamtale. Dersom man oppfyller kravet om rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, starter behandlingen samme dag. Prosjektet varer ut 2017, og vi håper denne inngangsporten holdes åpen også etter det slik at personer slipper å gå med plager i mange år.

Spesialisthelsetjenesten satser på teknologi, og flere tilbud finnes allerede. I tillegg til eMeistring har vi internettportalen «www.helsenorge.no» hvor pasienter får tilgang til sin egen kjernejournal, resepter og en rekke andre tjenester. På Haukeland Universitetssykehus jobber prosjektet INTROMAT med å utvikle digitale løsninger for forebygging, behandling og oppfølging av psykisk helse. Dette prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og private aktører.

Så også i det offentlige helsevesen jobber vi aktivt, innovativt og forskningsbasert for å gi økt brukervennlighet, tilgjengelighet og kvalitet til alle, slik lederen i Bergens Tidende etterlyser.

Vi er allerede på banen.