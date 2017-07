Fritt sjukehusval har vore lovfesta sidan 1999. Det regjeringa har innført, er privatiseringsreforma fritt behandlingsval.

Ove Trellevik (H) skriv om sjukehuspolitikk i BT 4. juli. Han kan ikkje ha kunnskap om at fritt sjukehusval i Norge har vore lovfesta sidan 1999.

Ein pasient som treng kneoperasjon, har i 17 år kunne velje eit anna sjukehus enn det næraste, til dømes for å unngå ventetid. Ein treng ikkje ei høgreregjering for å sikre denne innarbeida pasientretten. Men det Trellevik si H/Frp-regjering har innført, er privatiseringsreforma fritt behandlingsval. Dei har pålagt alle offentlege sjukehus å kjøpe fleire helsetenester av private, uavhengig av om sjukehusa har ledig kapasitet sjølv eller ikkje.

Samstundes er det innført ein eksplisitt rett til alle private tilbydarar å etablere seg i Norge og få pasientbehandling betalt av staten. Dei skal konkurrere om norske pasientar med offentlege sjukehus, men utan same plikta til å yte akuttbehandling, oppfølging, undervisning eller utdanning av helsepersonell. Dette vil sjølvsagt på sikt svekkje dei offentlege sjukehusa, som i Odda.

Men for Trellevik og Høgre er det just det same om det er Aleris eller Ahus som gir tilbodet. Høgre meiner jo at produksjon av velferdstenester ikkje skil seg frå produksjon av andre varer og teneste. Trellevik gjer eit poeng av at ventetidene er mindre med Høgre i regjering. Han burde nemne at det gjennom media er avslørt store interne ventelister ved sjukehus. Endring i ventelisteregistrering gjer at berre ein av ti pasientar no blir sett på venteliste for behandling. Ni av ti pasientar blir sett på venteliste for utgreiing. Då er ventelistegarantien innfridd ved første oppmøte.