Til tross for at vi har hatt rutiner, er det tydelig at de ikke har vært synlige eller gode nok.

I sitt debattinnlegg i BT kommer studentpolitiker Varg Lukas Folkman med en oppfordring om å si ifra om man har vært utsatt for trakassering. Dette er en oppfordring vi stiller oss bak. Som sagt tidligere har jeg vært redd for at det er en underrapportering av trakasseringssaker.

Vi har nå også sett at vi ikke har vært gode nok på oppfølging av våre egne rutiner. Derfor ser vi nå på varslingsrutinene og -systemene våre, og ikke minst på hvordan vi følger opp saker som meldes på ulike nivåer ved universitetet.

#Metoo-kampanjen har avslørt mye, blant annet at universitetssektoren har sovet i timen når det gjelder våre egne tiltak. Det er ikke dermed sagt at de har vært fraværende, men de har heller ikke vært synlige eller dekkende nok.

Rent konkret gjør vi dette til en viktig del av lederprogrammene våre, og vi kommer til å lage særskilte kurs om temaet for ulike målgrupper. Sammen med verneombudene og de tillitsvalgte skal vi utarbeide nye retningslinjer for trakassering som også har i seg forebyggende elementer.

Det er viktig at ledere, verneombud og medarbeidere blir godt kjent med varslingssystemene våre, og at de får snakket gjennom hvordan man skal håndtere saker som eventuelt kommer på deres bord. Behovet for disse endringene viser at vi har vært for trege, og her må vi forbedre oss. Til tross for at vi har hatt rutiner, er det tydelig at de ikke har vært hverken synlige eller gode nok, og dette har fått for lite oppmerksomhet fra oss.

Tidligere har jeg uttalt at jeg ikke var klar over noen konkrete tilfeller ved Universitetet i Bergen. Jeg fryktet at dette var på bakgrunn av at overtredelser ikke ble innmeldt. Bekymringen om underrapportering er fremdeles min største. Antallet saker vi har oversikt over, samsvarer ikke med tallene som fremkommer i undersøkelsen fra rektormøtet i Lillehammer som ble holdt for kort tid siden. Men den siste tids nyheter har òg belyst at det er ytterligere problemer med rutinene våre. Her har vi dermed et annet konkret forbedringsområde.

CHRISTIAN HARTMANN

Rektormøtet på Lillehammer var en vekker. Det resulterte i at vi rektorer går i en samlet front, og vi vil se til hverandre for å skape de beste løsningene på problemet. Vi agerer, men i organisasjoner med vår størrelse blir slike prosesser spesielt omfattende, og det tar tid å omstille regelverk og rutiner.

Terskelen skal være lav for den enkelte å melde fra, og saker som meldes skal tas videre og på alvor, uansett hvor man henvender seg. Det finnes hjelp og råd å få hos HR-avdelingen, for både medarbeidere og ledere, og studentene våre kan henvende seg til ledere ved universitetet, til studentombudet eller benytte vårt nye «Si Ifra»-system, som implementeres før 2018.

Det må ikke være tvil om at universitetet har nulltoleranse når det kommer til seksuell trakassering og ingen skal være redd for å gi beskjed på egne eller andres vegne.