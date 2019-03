Gi oss Uber tilbake!

DEBATT: Kjære digitaliseringsminister, hvorfor regulerer du bort fremtiden?

URETTFERDIG: Det er uklokt å utelukke den innovative nykommeren. Særlig når det er på grunnlag av en utdatert og gammeldags løyveordning, skriver Mads Hundvin. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Mads Harald Mikkelsen Hundvin Strategisk rådgiver, Atea

I disse dager diskuteres drosjereguleringen, og 1. mars leverte en arbeidsgruppe et forslag til et nytt regelverk for alternativer til taksameter. Samtidig har samferdselsdepartementet utkast til endringer i drosjereguleringen på alminnelig høring. Begge vil ha store konsekvenser for om og eventuelt når Uber POP relanseres i Norge.

Som kunde har det minimal betydning for meg personlig om jeg kjører Uber, Bergen Taxi, Norgestaxi eller et hvilket som helst annet taxiselskap. De frakter meg alle fra A til B. Men det er uklokt å utelukke den innovative nykommeren. Særlig når det er på grunnlag av en utdatert og gammeldags løyveordning.

Mads Hundvin Foto: Privat

Vi er midt i en verdensomspennende digital transformasjon der endringstakt og ny teknologi står i sentrum. Trenden er tydelig; færre vil eie sin egen bil i fremtiden. Vi er på begynnelsen av en reise der automatisering og innovasjon kommer til å redefinere hvordan vi transporteres.

Uber investerer stort i utviklingen av kunstig intelligens og avansert teknologi. I dag er de mest kjent for en persontransporttjeneste som søker å omgå løyveordningen og fjerne fordyrende mellomledd. Men kanskje dagens Uber bare er starten?

Hvor var Google for 15 år siden, og hvem kunne forutse at vi i 2019 ville forbinde dem med forskning på romheis, førerløse biler og smarte kontaktlinser?

Kjære digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H). Jeg håper du legger din teknologiske og innovative hånd over prosessene som nå pågår. Vi trenger en tydelig nasjonal stemme som sørger for at det etablerte utfordres.

La oss ikke regulere bort fremtiden, gi oss teknologiselskapet Uber tilbake.

