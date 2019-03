Mamma er grunnen til at jeg er feminist

DEBATT: Hun er min største inspirasjon i arbeidet for en likestilt verden.

FORTRINN: Mange mener at vårt fremste konkurransefortrinn er eventyret om norsk oljeforvaltning. Men jeg vil si at den viktigste årsaken til det norske velferdssamfunnet, er andelen yrkesaktive kvinner, skriver Roger Valhammer. Foto: Eirik Brekke

Roger Valhammer Leder, Arbeiderpartiet i Bergen

Da jeg var ti år gammel, ble min far alvorlig syk med en progressiv versjon av MS. Min far var maler, og ganske fort klarte han ikke lenger å knytte neven rundt malerkosten. Da kom han hjem for godt.

I ti år levde familien vår med at han ble dårligere og dårligere, før pappa til slutt døde.

Min mor gjorde alt i sin makt for at min søster og jeg skulle få en god oppvekst, på tross av krevende forhold på hjemmebane. Hun fulgte opp på skolen og fritidsaktivitetene til oss barna.

Mamma jobbet fulltid på en dagligvarebutikk i nærområdet, og vi måtte klare oss på én begrenset inntekt. Til slutt ble det altfor mye, og hun tok imot tilbud om omskolering. I dag er hun helsesekretær på fulltid.

Mamma er min store helt, mitt fremste forbilde og en viktig grunn til at jeg i dag stolt kaller meg feminist.

I norske historiebøker er den rollen kvinner som min mor har spilt som viktige samfunnsbærere nesten utelatt. De er altfor ofte gjemt eller glemt, i arbeidslivet, akademia og i politikken. På tross av at Norge på ingen måte ville sett ut som i dag om det ikke hadde vært for deres innsats.

Mange mener at vårt fremste konkurransefortrinn er eventyret om norsk oljeforvaltning. Men jeg vil si at den viktigste årsaken til det norske velferdssamfunnet er andelen yrkesaktive kvinner, sammenliknet med andre land. Likevel er det dessverre fortsatt slik at kvinner tjener mindre enn menn.

Min mor lærte meg at den viktigste forskjellen på menn og kvinner, er at kvinner kan gjøre verdens viktigste jobb: Å bære frem barn. Alle vet at det er biologiske forskjeller mellom kvinner og menn. Men nettopp derfor er det en politisk oppgave og plikt å sikre at forskjellene i arbeidslivet og samfunnet blir minst mulige.

Fredag tar mange til gatene for å feire, demonstrere og gå i tog. Kvinnene skal selv få definere sin egen kamp. Og de av oss som er menn og feminister, skal støtte helhjertet opp om kampen. Et samfunn hvor kvinner og menn er likestilte, er et bedre samfunn for alle.

For meg vil mamma alltid være årsaken til at jeg ble feminist, og min største inspirasjon i arbeidet for en likestilt verden. Vi ses i toget!

