Det er påfallende at effektiv pengebruk ikke er det viktigste som diskuteres i møte med våre partnere.

Nylig var statsministeren og jeg på besøk i Colombia. Der annonserte vi en videreføring av vårt klima- og skogpartnerskap.

Norge er rede til å betale Colombia inntil 400 millioner kroner årlig frem til 2025 dersom de klarer å redusere klimautslippene fra skog tilstrekkelig utover deres eget klimamål. Partnerskapet kan forlenges til 2030.

Mens fredsprosessen i Colombia går fremover, er situasjonen for skogen i landet igjen en nasjonal krise. Etter flere år med fallende avskoging gikk den i 2016 opp igjen med hele 44 prosent som følge av fredsavtalen. Områder som tidligere var kontrollert av FARC-geriljaen, inntas nå av kriminelle grupper og landspekulanter som tror de kan få fremtidige rettigheter til jord ved å hogge regnskog. Nå gjelder det for landet å få kontroll over landområdene etter over femti år med konflikt.

Mitt inntrykk er at Colombias president Santos tar dette svært seriøst. Han har satt i gang en rekke store tiltak. For å unngå landspekulasjon annonserte Santos under besøket vårt en absolutt grense for landbruksutvidelser inn mot Amazonas. Det innebærer at ingen områder som hadde regnskog i 2010, skal kunne benyttes til landbruk. Alt som er avskoget siden den gang – et areal dobbelt så stort som Akershus fylke – skal få gro igjen og gjenplantes.

All vekst i landbruksproduksjon skal skje på dagens landbruksareal. Dette er banebrytende, men også høyst mulig. I dag har hver ku i Colombia halvannen hektar – eller omtrent to fotballbaner - å boltre seg på. Like effektiv kjøtt- og melkeproduksjon kan gjøres på en femtedel av arealet.

Colombia er en fremvoksende økonomi med 50 millioner mennesker, som trolig blir OECD-medlem denne sommeren. De bryr seg om sitt internasjonale omdømme, og ønsker å gjøre sitt for å bremse klimaendringene. Landet er stolt over å ha verdens største biologiske mangfold, kun overgått av Brasil. Colombia har flest fuglearter og orkidéarter i verden, og er på andreplass i artsmangfold når det gjelder ferskvannsfisk, amfibier, planter og sommerfugler.

President Santos har lansert store forskningsekspedisjoner inn i tidligere okkuperte områder, og etter at fredsavtalen ble signert, er det funnet 93 nye arter.

Colombias påtalemyndigheter, politi og militære har satt i gang en storoffensiv mot ulovlig avskoging både nasjonalt og i de mest utsette regionene. Etter en lang krig har Colombia en hær med 300.000 soldater. Jeg møtte General Parra, som har ansvaret for å endre militæret fra å utkjempe krigen til å kjempe for freden. Opptil 10 prosent av styrkene skal trenes opp til «miljøtjeneste» og støtte opp om kampen mot avskoging. I juni inviterer vi ham til Oslo Tropical Forest Forum for å lære av og dele sine erfaringer med andre skogland Norge samarbeider med.

President Santos signerte under besøket også et historisk dekret for å gi urfolk selvstyre. De skal styre over sin egen helse- og utdanningspolitikk og ha tilgang til statlige finanser på linje med kommuner. Dette er et gjennombrudd Colombias urfolk har kjempet for i snart 30 år.

Som garantist for fredsprosessen har Norge stor forståelse for Colombias utfordringer. I Colombia er skog og fred del av samme reformagenda. Gjennom Flyktninghjelpen bidrar vi for eksempel til re-integrering av tidligere geriljasoldater, blant annet til skogbevaring.

Colombia har varslet at de trolig ikke når de ambisiøse 2020-målene for redusert avskoging i Amazonas. Derfor blir også de norske utbetalingene lavere i starten. Men Colombia har vist høy politisk vilje til å ta tak i problemet, og det er ingen tvil om retningen. Avskogingen skal ned igjen.

Partnerskapet med Colombia utgjør trolig verdens første store internasjonale klimapartnerskap under Paris-avtalen. Pengene er viktige og kjærkomne når Colombia skal trappe opp innsatsen. Men Colombia gjør ikke alt dette for å få norske bistandspenger. Kanskje vil de trenge utslippsreduksjonene selv for å nå egne klimamål.

Colombia er allerede et av få utviklingsland som har innført karbonskatt, noe selv rike land sliter med å få gjennomslag for. Først og fremst signaliserer dette pengeløftet at det internasjonale samfunn støtter opp om Colombias reformer. De bestemmer strategien, vi belønner resultater.

Den norske debatten handler veldig ofte om penger. Det gjelder bistanden generelt og i aller høyeste grad på regnskog. Det er ikke så rart at journalister og folk er opptatt av effektiv pengebruk. Det er selvsagt vi også. Men det er påfallende at dette ikke er det viktigste som diskuteres i møte med våre partnere. Den underliggende antakelsen i debatten synes ofte å være at vi påtvinger våre samarbeidsland en utvikling de ikke selv ønsker - at de selv helst skulle fortsatt å avskoge. Og at de helst vil lure seg til pengene våre. Realiteten er at avskoging i de fleste tilfeller er unødvendig, og at skoglandene selv i all hovedsak ønsker å stanse den.

Som en langsiktig og troverdig partner er vår rolle å støtte dem i overgangen. I en tid der internasjonalt samarbeid og multilateralisme er under press, er det verdt å stoppe opp og anerkjenne vellykkede former for internasjonalt samarbeid.

Regnskogsatsingen er et eksempel på en ny type samarbeid der Norge ikke først og fremst oppfattes som en tradisjonell giver, men som en troverdig og støttende partner fra det internasjonale samfunnet. Dette gir best resultater og mest valuta for regnskogpengene våre. Og på kjøpet styrker Norge bilaterale bånd til viktige fremvoksende land som Colombia.