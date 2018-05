Jeg begynner å lure på om de ansvarlige tar sitt ansvar for å løse de trafikale problemene vi har fått på Sotra.

Planlegging av veier og infrastruktur er oppgaver som alltid må være sentrale i kommunepolitikk. Kommunale planleggere og politikere må se i nåtid og fremtid og planlegge infrastruktur etter hvor mange innbyggere og arbeidsplasser kommunene har.

De som bor i vårt langstrakte land skal kunne fungere effektivt nok til å utføre arbeid og ha mulighet til å velge hvordan livene best fungerer i lokalsamfunnet. Et viktig moment er å komme seg fra et sted til et annet innen rimelig tid. Det viktigste for hver og enkelt medborger er å komme seg til og fra sitt arbeid. For barnefamilier er det ekstra viktig å komme tidsnok til å hente barn i barnehage og SFO.

Med dette som utgangspunkt, vil jeg spørre om de ansvarlige ser sitt ansvar for å løse de trafikale problemene vi har fått på Sotra.

Sotrabrua ble åpnet i 1971. Den er dimensjonert for å ta unna 12.000 biler i døgnet. Nå er det over 30.000 biler i døgnet som kjører over broen. Dette medfører lange køer hver dag gjennom hele året. Politikere og planleggere prøver å løse problemet ved å stenge noen veier og se om det fungerer.

Det viser seg at ikke bare er Sotrabrua for lite dimensjonert til å ta unna trafikken, også de veiene som fører inn til broen er for lite dimensjonert. Det er et like stort problem. Om man bygger ny bro, vil ikke problemet være løst før det også er bygget veier som er store nok til å ta unna alle bilene som skal til broen.

Vi kunne høre en representant for Fjell kommune uttale på NRK Hordaland torsdag 19. april at det ikke var noen planer for straksløsninger. At en kunne satt inn båt fra Øygarden eller Fjell, ville ikke bli vurdert, for det ville koste for mye å prøve. At det har vist seg å være en god løsning andre steder, blir ikke det samme som at de vil fungere for Øygarden eller Sotra, sa representanten fra Fjell kommune. Heller ikke ville det være noen løsning å sette inn for eksempel gratisbusser.

Bård Bøe

Dette er bortforklaringer som etter mitt syn synes å være noe underlige. Vi kan nok slå fast at de fleste som sitter i kø i time etter time hver dag nok ikke gjør dette fordi de synes det er hyggelig.

Et annet moment som ble tatt opp, var at i svært mange av bilene som kjørte gjennom Kolltveittunnelen, var det kun én i hver bil. Flere ble oppfordret til å kjøre sammen. Dette er jeg enig i. Vi bør få til et samarbeid med naboer og andre for å kjøre sammen til og fra byen.

Likevel er det nok et sentralt tema at svært mange av dem som kjører alene gjennom Kolltveittunnelen, nok har kjørt barn til skoler og barnehager allerede lenge før de kom til Kolltveit. Derfor er det en del hindringer for å få flere til å kjøre sammen i dagens travle liv.

Reporteren som intervjuet representanten fra Fjell kommune, spurte om hun ikke var urolig for at tilveksten i antall innbyggere i kommunene her ville avta. Det ble svart at nei, tvert imot så var kommunene i vekst. Jeg vil derfor spørre om det har vært drøftet om en kunne hindret innflytting på grunn av de trafikale vanskene. I den kommunale planleggingen er blant annet veier og arealdisponering grunnleggende for utviklingen av samfunnet. Her er det noe som har gått galt underveis i denne planleggingen i vårt lokalmiljø.

Det er kaos på veiene på Sotra i dag, og det ser ut til at vanskene øker. Den nye broforbindelsen står ikke klar før tidligst midt på 2020-tallet.

Vi må få gode strakstiltak. Det mener jeg vi som innbyggere har rett til. Vi betaler for dette med skatter og avgifter. En båtforbindelse kan løse opp veitrafikken. Snakk ikke om praktiske problemer som båt, kai og parkeringsplass. Visst kan det løses. I motsetning til kapasiteten på broen og veiene, som vil ta mange år.

Eirik Brekke

Mange vil mene at det er mer behagelig å reise med båt enn buss, men den største fordelen er at båtpassasjerene vet når de kommer frem. Båten blir aldri hindret av kø og kaos på veiene. Du vet at du kommer på jobb til rett tid, og at du rekker å hente i barnehagen før den stenger.

Vi som bor i disse kommunene har ikke tid til å vente. Vi får store forsinkelser i vårt arbeid og vi får ikke utført det vi skal fordi vi kommer for sent. Det medfører store økonomiske konsekvenser og problemer for hvert menneske og deres familier.

Vi må få strakstiltak som virker nå. Politikere og kommuneansatte er ansvarlige for dette. Ta ansvar og ordne opp i dette snarest.