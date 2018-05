Husk på dem som ikke har noen å feire 17. mai med i år.

På store merkedager som 17. mai er det mange som føler på ensomheten. Bybildet og sosiale medier fylles med lykkelige familier og samlede vennegjenger. Men selv om det kan virke som «alle andre» har det slik, er ikke det tilfelle.

Det er mange som føler skam for ensomheten, eller for å ikke ha noen å feire 17. mai eller andre høytider sammen med. Det er ikke alle som har en stor omgangskrets, og det er ikke alle som har mennesker rundt seg som de føler felleskap med. Ensomhet handler nødvendigvis ikke om «å være alene».

Men det er mange som føler seg alene om å ha det sånn, og det er kanskje ikke så rart? Når det ikke blir pratet åpent om, så vet vi heller ikke hvor stort problemet er, eller hvor mange det faktisk gjelder.

Jeg har et ønske for 17. mai i år, og det er at vi skal være tydelige på at vi tar vare på hverandre, og vi inkluderer. «Har dere plass til et menneske til på 17. mai?» skal være et spørsmål alle tar godt imot. Et spørsmål alle er åpne for å få.

Det er mange som synes det er vanskelig å invitere seg selv, men hvis vi viser at vi åpner for inkludering, så vil det kanskje bli lettere for andre å spørre?

Jeg oppfordrer alle til å rette blikket utover. Se deg rundt. Er det noen du tenker kunne satt pris på en invitasjon? Eller hvis du har muligheten, så legg gjerne ut en åpen og inkluderende invitasjon som for eksempel: «17. maifrokost hos oss kl 10–13, deretter drar vi og ser på prosesjonen. Alle er hjertelig velkommen til å feire med oss!»

