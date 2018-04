Å forsøke å drepe all glede og straffe folk under påskudd av å ville beskytte sårbare, er ren fanatisme.

Generalsekretær i Actis, Per Gunnar Dahl, mener i BT 13. april at ruspolitikk handler om å beskytte de sårbare, og han kritiserer Unge Venstres forslag om å legalisere lettere rusmidler. Det er fint lite som tyder på at å bevare salget av cannabis i det svarte markedet, beskytter noen som helst. Det fyller i stedet gatene våre med kriminelle gjenger, som tjener grovt på narkotikasalg.

Og nettopp de mest sårbare - de som ikke føler seg som en del av samfunnet, er de som gjerne lokkes av tilbud om tilhørighet i slike gjenger.

Målet med ruspolitikken bør være å minimere skade og maksimere glede - som er det uskrevne målet innen alkoholpolitikken. Flere rusmidler enn alkohol gir glede og positive rusopplevelser; det gjør også cannabis, MDMA og psykedelika. Å forsøke å drepe all glede og straffe folk under påskudd av å ville beskytte sårbare, er ren fanatisme.

Støtten til legalisering fortsetter å øke i de statene der regulert salg foregår og i USA sett under ett. Forskerne forteller ikke om økte problemer. Men fra Actis er det lite annet å høre.

Dahl skriver at Colorado ser flere trafikkdrepte med spor etter cannabis i blodet. Dette har ingen relevans ettersom spor etter cannabis kan påvises i mange uker etter påvirkning. Dessuten har det samlede antall trafikkdrepte gått ned, og forskning viser at tilgang på legal cannabis fører til mindre alkoholbruk og mindre fyll, som jo gir enormt mye større trafikkfare enn cannabisbruk.

Enhver form for regulering vil ikke automatisk føre til høyere tilgjengelighet. Det er ulogisk å hevde at lovlig utsalg gir økt tilgang for mindreårige. Vi vil på det sterkeste advare mot å bagatellisere det illegale markedets kontaktflate mot ungdommene. Det er også feil å se på regulering som å frasi seg kontroll.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Regulering spenner fra måten vi håndterer utdeling av vanedannende legemidler på apoteker, til hvordan vi håndterer alkohol og tobakk. Skrur man for hardt til, får man et voksende illegalt marked. Åpner man for mye opp, får man økt bruk. Men at man beskytter mindreårige bedre ved at rusmidlene omsettes i slike rammer heller enn på gaten, er utvilsomt.

I en fersk artikkel i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet The Lancet kan man lese at mer enn syv enheter alkohol i uken øker risikoen for slag, hjertefeil, økt blodtrykk og tidlig død. Alkohol er åpenbart et farlig stoff. Likevel; hadde alkohol vært forbudt, ville også det blitt solgt i hver gate og på ungdomsskolene, og voldelige gjenger ville kontrollert salget. Da ville vi neppe sett oss fornøyd med å bare avkriminalisere bruken.

Få politisk redaktør Frøy Gudbrandsens nyhetsbrev hver onsdag ettermiddag. Meld deg på her.