Ingenting samler mennesker som gleden av å leke med en ball.

Det begynte med en tilfeldighet. Favorittballen til min sønn forsvant under Voss cup, og uken senere satt Brann-spiller Jakob Orlov navnetrekket sitt på nok en ball under de mange fotballskolene rundt om i landet. Den fylte et behov da alt annet var borte. Men noen kan aldri få nok baller. Pitch. Nye baller kom til, og overtok førstevalget. Brazuca. Orlovballen fant sin plass i kjelleren. Tålmodig og ventende. Stjerneballen. Baller kom og gikk, ble borte og gikk i stykker. Beau jeu.

Men når du trengte den som mest, var Orlovballen alltid der. I Bilen. I sykkelvognen. I barnevognen. Disse lommene av tid når det eneste du ønsker deg er en ball. Mamma i kaffe-latte kø. Lillebror på et av sine 45 minutter lange dobesøk. Orlovballen har alltid kjempet seg tilbake blant de utvalgte. Når far forsvinner i bokbutikken. I fergekøen. Ja, det burde blitt plassert en ballbinge ved hvert eneste fergeleie på Vestlandet.

Men mens alle andre baller kom og gikk, har Orlovballen blitt et begrep. På samme måte som Omarkjeks. For mange år siden fortalte en venninne om kjæresten Omar, og hans mildt sagt svingende og lunefulle humør på tur. Om blodsukkeret falt var turen ødelagt. Løsningen, fortalte min venninne, er å alltid ha med Omarkjeks, en akutt nødrasjon til neste måltid. Jeg har aldri møtt Omar, men han er blitt et symbol i vår familie. Når man skal ut på tur – kort så vel som lang – må man alltid ta med seg nødproviant, om det er kjeks, sjokolade eller frukt – eller favoritten – noen gode oster.

Orlovballen er mer enn en ball. Den ekte Orlovballen forsvant for godt på en fjelltur i Bergsdalen. Den hadde levd sine ni liv. Men nye Orlovballer har kommet til. Baller som er med på turen, alltid tilgjengelig, og klar for en runde spark blant nære og fremmede. En ball man er mer opptatt av å bruke, enn å eie. Den kriblende følelsen når det plutselig spretter en ball mot deg, å kunne skyte den tilbake, og kanskje også – forventningene stiger – selv få være med på leken?

Orlovballen er en kulturbygger, limet i ballelskernes hemmelige språk. Få ting er mer inkluderende enn en ball. Men det er forskjell på det lille vi og det store Vi. Det store Vi har høye tanker om seg selv, liker festtaler og høye murer, mens det lille vi liker knirkete hageporter, jordbær på strå og uventet besøk. De er helt ulike; det er Vi og De Andre, og vi – som alltid har plass til en til. Jeg snakker ikke politikk nå. Det er de små inkluderende gestene som gjør en forskjell. På banen. Ved skolestart. På arbeidsplassen.

Hvor går grensene for hvem som er vi? For å være litt historieløs: Det var det lille vi som fant frem Orlovballen ved fronten da tyske og franske soldater spilte fotball mot hverandre under julevåpenhvilen i 1914.

Alle land har sine Orlovballer. Ved mange templer i Sri Lanka samler munkene seg for å spille cricket dersom sjefsmunken må ut et lengre ærend. Det er selvsagt ikke tillatt, men igjen, ingenting samler mennesker som gleden av å leke med en ball. Volleyball. Rugby. Håndball. Eliter så vel som kasteløse. Fotball. Tennis. Cricket. Forutsigbar og uforutsigbar på samme tid. Jakten på det perfekte kastet, slaget, grepet, følelsen av et rent vristspark som forlater foten. Mennesket er et sosialt vesen, og ballen er den første beveger i det språkløse språket lek og glede. Jeg slår et cricketslag for det lille vi. Hos oss er Omarkjeks og Orlovball det første vi pakker når vi skal ut på tur.