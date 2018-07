Skyss prioriterer feil.

Sommerferien er i gang for fullt, og mange har reist fra byen. Skyss’ sommerruter er på plass, og som tidligere år velger de å kutte i bussrutene. Men hvorfor? Det er også mange som er hjemme for å jobbe eller ta seg en byferie. Behovet for å ta buss er der fremdeles, spesielt der Bybanen ikke strekker til.

Skyss kutter enten ned på bussrutene, eller så kutter de ruten helt. Det skaper et mye mindre bymiljø om sommeren, og mange unge som er avhengige av å komme seg hjem med bussen om kveldene, kommer seg ikke hjem.

Enten det er ut mot Fana eller Åsane er det steder Bybanen ikke strekker til. Mange bruker bussen det siste stykket for å komme seg trygt hjem. Når disse rutene blir redusert eller fjernet, fører det til et knotete system som ikke er pålitelig.

Jeg har problemer med å forstå tankegangen bak Skyss’ sommerruter. Det er mindre pågang om sommeren, men etterspørselen er fortsatt stor.

Skyss har ikke konkurrenter innen kollektivtransporten, og har dermed tatt seg friheten til å lage dårlige sommerruter, en frihet de ikke har rett til å ta.

Skyss prioriterer feil. Jeg ønsker å utfordre Skyss’ tankegang, og på vegne av alle unge i Bergen som er avhengige av buss, be Skyss om å ta en kraftig revurdering av sine sommerruter.