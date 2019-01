DEBATT: Under dekke av å lage ny gang- og sykkelsti, vil kommunen dumpe fire millioner kubikk masse.

Etter å ha lest planutkastet til Bergen kommune, utarbeidet av Aslak Viaplan, blir en rett og slett trist. Ordet samfunnsnyttig blir en ren parodi. Under dekke av å lage ny gang- og sykkelsti langs Grimesvingene, vil kommunen dumpe fire millioner kubikk masse i Søylevatnet/Grimevatnet.

Det er nærliggende å tro at massen vil komme fra prestisjeprosjektet K5, utbedring av vei og bane Bergen Voss.

Det store spørsmålet er innholdet i disse massene. Har man fjernet alt av kjemikalier fra sprengningsmassene? Vi snakker her om enorme mengder nitrogenforbindelser og diesel, som også brukes i tunnelsprengning. Slike masser inneholder også en god del tungmetaller.

Det kommunen ikke nevner med et eneste ord i rapporten sin, er den gode vannkvaliteten i Grimevatnet. Her lever fiskearter som ørret, røye, gjedde, abbor og ål. Fisken, som særlig sportsfiskerne/isfiskerne tar opp, er god matfisk.

To gårder har grenser til disse vannene. Tilgang til rent vann er helt nødvendig for en fremtidig drift på disse brukene. Kjenner ikke Bergen kommune til bydelens historie? Dersom vedtaket blir gjort, vil listen over skader bli enorme og ikke opprettelige, her er noen av dem:

For mye nitrogen fører til algeoppblomstring, som igjen fører til mangel på oksygen i bunnlagene ved nedbrytning av døde alger. Her dannes det hydrogensulfid, H₂S som kommer til overflaten når hele vannsøylen får en temperatur på fire varmegrader. Det vil da lukte råttent egg i hele nærområdet.

Alle tungmetaller og miljøgifter vil bli i sedimentene i flere hundre år. Disse stoffene akkumuleres inn i næringskjeden, blant annet vil fisken vi fanger ikke kunne brukes som menneskemat. Dette gjelder også de rødlistearter som lever i og langs vassdraget (Og som ikke nevnes i rapporten). Giftstoffer dukker opp i husdyr på beite langs vassdraget (i melk og kjøtt).

Deler av arealet som skal tildekkes, er gyteområdet til røye, en av fiskeartene i vassdraget.

Vannet er ikke lenger den fornybare ressursen det er i dag.

Jeg har stor tillit til at byrådet viser handlekraft når det gjelder å ivareta et av de viktigste vassdragene i denne flotte byen vår. Et «uskyldig» vedtak om omregulering til steindeponi i vassdraget åpner for at vi mister en svært verdifull ressurs.