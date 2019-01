Når jeg besøker biblioteket eller en bokhandler, åpner det seg en verden av kunnskap som varmer kropp og sinn.

Jeg har satt meg ett viktig mål for 2019: Å lese mer bøker fremfor å bruke så mye tid på nettsurfing og tv. Bøker har i all min tid betydd svært mye for meg, der historie fra siste verdenskrig, med spesiell fokus på hendelser fra motstandsarbeidet i Norge har gitt meg mange opplevelser. Enkeltmennesket sin innsats både på land og sjø mot okkupasjonsmakten med skyhøy risiko slutter aldri å påvirke meg.

Så kastet jeg meg over litt eldre historie, immigranter fra Norge til Amerika på attenhundretallet. I underkant av en million nordmenn reiste over havet med håp om et bedre liv, nærmere én million enkeltmenneskers skjebner på godt og vondt. Et utømmelig emne, og her er det bare å velge og vrake blant glimrende bøker fra nær og fjern. Det er vanskelig å finne et mer interessant tema.

Bøker gjør noe med meg. Når jeg besøker biblioteket eller en bokhandler, åpner det seg en verden av kunnskap som varmer kropp og sinn. Det er ubegrenset med muligheter for leseglede, enten man liker historie, noveller, krim eller fagbøker. Bibliotekene er menneskenes skattekamre.

Leseglede kommer ikke alltid av seg selv, det må øves litt på i form av å lese bøker jevnt og trutt. I en travel hverdag må det prioriteres mellom nettsurfing, tv og bøker. Det trenger ikke å bli det ene eller det andre, men mitt tips er å prioritere boken så ofte man kan.

Lesegleden jeg fikk gjennom Edvard Hoems fantastiske familiekrønike om utvandringen til Amerika, er umulig å beskrive. Jeg tror det blir vanskelig å oppnå den samme gleden gjennom en tv-serie eller surfing på nettet, selv om det finnes mye interessant i den elektroniske verden også.

I det siste året har jeg tatt noen vanskelige valg med å gi bort mange av mine kjære bøker til Frelsesarmeen. Men erkjennelsen av at andre også vil få glede av bøkene, gjorde min beslutning lettere. Bøker gjør meg rett og slett glad – prøv du også. Så vil jeg ønske alle et godt nytt leseår!