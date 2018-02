Heile livet har eg hatt dødsdommen hengande over hovudet. No finst det endeleg ein medisin, men staten seier nei.

Dei fleste kjenner meg nok mest som valkamp-Siri eller aksjonist-Siri. Ei dame som ikkje er redd for å slå i bordet i kampen for dei svakaste i samfunnet. Men det ikkje alle veit, er at eg er født med ein alvorleg diagnose og har mine personlege utfordringar å kjempa mot når eg ikkje jobbar med SV.

Diagnosen min er den sjeldne muskelsjukdommen Spinal Muskel Atrophy type 2. Eller forkorta til SMA, som den siste tida er blitt ein omdiskutert diagnose i media.

Eg er ein av pasientane som ventar på at Norge skal godkjenna bruk av medisinen Spinraza.

Fakta: Spinal muskelatrof En sjelden, arvelig muskelsykdom, som fører til svinn av muskulatur. Både jenter og gutter kan rammes. SMA sitter i de motoriske nervecellene (forhorncellene) i ryggmargen. Sykdommen skyldes at celler, som via nervebaner signaliserer til musklene at de skal trekke seg sammen, forsvinner. Dette vil medføre svinn av muskulatur. En vanlig måte å typebestemme SMA er ut fra den høyeste motoriske funksjon barnet har. Dette kan være praktisk å forholde seg til, samtidig som det er viktig å huske at det er glidende overganger mellom typene: Spinal muskelatrofi I – høyeste motoriske funksjon er liggende

Spinal muskelatrofi II– høyeste motoriske funksjon er sittende

Spinal muskelatrofi III – høyeste motoriske funksjon er stående/gående Kilde: helsenorge.no

Eg var rundt tre år då foreldra mine fekk diagnosen min. Dei fekk beskjed om at eg kom til å leva til eg var toppen ti år. I dag er eg 50! Men framleis får mange foreldre slike beskjedar om sine ungar med SMA.

Heile livet har eg hatt denne dødsdommen hengande over hovudet, og særskilt i ungdommen prega det meg mykje i vala eg tok. Eg vart veldig destruktiv. Kva var vitsen med å starte eit seriøst forhold når eg likevel snart skulle døy? Kvifor skulle eg ta det store steget å flytta til byen for å ta universitetsutdanning når eg aldri ville få bruk for det?

Det er sjølvsagt bittert å tenkja på i dag, og eg er sterkt imot at legar framleis gir slike negative dommar.

Men det er ikkje løgn at diagnosen min er alvorleg.

Eg har halde på å døy av alvorleg lungebetennelse mange gonger. Sjukdommen min er progressiv; muskelkreftene mine vert stadig forverra. Eg har aldri kunna stå eller gå, så det å nytta rullestol går heilt fint. Eg har ikkje prøvd anna. Men det er vondt å takla å stadig mista kreftene i armane og få redusert hostekapasitet.

Det går på verdigheita laus å ikkje lenger kunne ete sjølv, tørka rennande nase eller løfte kaffikoppen til munnen.

At ei lita forkjøling ofte raskt kan utvikla seg til alvorleg lungebetennelse og kamp for livet igjen, gjer at eg heile tida må vera forsiktig med kulde, regn og sosial aktivitet. Difor finn du meg sjeldan på utandørsarrangement haust og vinter. Det har vore mange demonstrasjonar eg verkeleg har brunne for der eg har måtta velje helsa og haldt meg heime.

Sjølv om eg vaks opp med denne alvorlege diagnosen, har eg alltid valt å gjera det beste utav livet.

Eg har aldri turt å tenkja tanken på at det skulle komma ein medisin for min diagnose.

På ei Facebook-gruppe for SMAarar oppdaga eg at det finst fleire der ute med dei same utfordringane som meg.

I denne gruppa var det mange som hadde visst om og venta på Spinraza-medisinen lenge. Håpet byrja å spira og sjølv om eg prøvde å halda igjen, grodde det og draumane om eit enklare og lengre liv fram mot dommens dag. Eg sat klistra framfor TV-skjermen samtidig som kommunikasjonen gjekk varm i gruppa vår.

Alle venta på at leiaren i Beslutningsforum, Lars Vorland, skulle komma ut frå møtet med svar på om me fekk medisin eller ikkje.

Han sa «Me seier ja til medisin», og hjarta gjorde eit hopp. Og så fortsette han med «men nei til pris», og det kjendest som om han sparka meg i magen.

Fakta: Spinraza Behandlingen med Spinraza er avgjørende for pasienter med spinal muskelatrofi (SMA). Det er en sjelden, arvelig muskelsykdom. Både jenter og gutter kan rammes. Ifølge Dagens Medisin trenger barna seks behandlinger det første året, og resten av livet settes tre sprøyter i året. Uten rabatt vil dette totalt koste Norge omtrent 200 millioner kroner årlig. Ti norske barn har allerede fått legemiddelet gratis fra selskapet i en periode.

Det var ni born som fekk prøvd ut medisinen av legemiddelfirmaet Biogen før denne slutninga vart tatt. Samtidig med vårt nei, fekk dei lovnad om å fortsetja behandlinga for alltid. Noko anna hadde vore horribelt, sidan dei allereie hadde kjent den positive verknaden frå medisinen.

Men likevel vart det ei merkeleg stemning i den vesle gruppa vår, der nokon fekk livets beste beskjed og resten kjente at verda raste saman på eit vis. Det er i alle fall langt frå rettferdig. Det er ikkje likebehandling.

Me skjønar alle at helsebudsjettet er stramt og at ein må få mest mogeleg helse utav pengane. Ja, prisen Biogen kravde var uanstendig høg. Men den eine millionen helseministeren snakkar om i media, er inklusive momsen som staten krev. Det vert heller ikkje snakka høgt om at Oljefondet har investert nesten fem milliardar norske kroner i selskapet Biogen og dermed tenar på sal av Spinraza-medisin.

Fakta: Beslutningsforum Beslutningsforum for nye metoder er et statlig organ, etablert i 2013. Det består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. Organet tar beslutninger om medisiner og behandlingsmetoder som kan tas i bruk i spesialisthelsetjenesten i Norge.

Det kjennest litt som at staten brukar oss for å gi legemiddelindustrien ei lærepenge. Og etter å ha levd med SMA i 50 år kjennest det ikkje greitt at me på eit vis skal ofrast.

Me har aldri hatt medisin for vår diagnose. Me har ingen alternativ. Og tida vår renn ut.

Me mistar stadig muskelkraft. Ungane er ekstra utsett og kan døy ved neste forkjøling. Me har ikkje tid til sommel frå Beslutningsforum og helseminister Bent Høie (H).

Etter det første avslaget har Biogen kome med tre nye pristilbod. Alle er avslått. Prisen er hemmeleg. Spinraza vert òg kalla verdas dyraste medisin, sjølv om Norge gir dyrare medisin til pasientar med andre diagnosar i dag. Stadig fleire land gjennomfører bruk av Spinraza, nokon for alle med SMA og andre for nokre utvalde. Noreg er rekna for å vera eit rikt land og burde ha råd til det, når eksempelvis Italia har innført det for alle typar og uansett alder.

Det er ikkje snakk om mange aktuelle pasientar i Norge, sidan det er ein sjeldan diagnose. Dermed ville totalkostnaden ikkje verta veldig høg samanlikna med andre.

Om born med SMA får Spinraza i dag, vil det mest sannsynleg spara samfunnet for mykje meir enn medisinen vil kosta. Det kostar rundt 3,5 millionar kroner i året med 24 timars personleg assistanse. I tillegg kjem hjelpemidla, hyppige sjukehusinnleggingar og så vidare.

Kan ein stansa den negative utviklinga av sjukdommen vår, kan fleire bidra i samfunnet.

Så, ja, eg er imot kapitalisme og kynisk legemiddelindustri. Men eg kan rett og slett ikkje synast at det er greitt å ofra livet til ei diagnosegruppa for å visa Biogen fingeren heller.

Eg unner dei som veks opp med SMA i dag å få eit enklare liv enn det eg har hatt. Eg ønskjer at bestevenninna mi skal leva lenge.

Og jammen santen har eg mykje eg vil utretta framover, eg òg.