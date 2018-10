KrF-forslaget handler ikke om å begrense kvinners rett, det handler om å ivareta menneskeverdet til de barn som har fått svekket rettsvernet.

Eirin Eikefjord reagerer på Krfs ønske om å fjerne abortlovens paragraf 2c ved å kalle forslaget for et usmakelig grunnlag for en borgerlig allianse. Kommentaren er både underlig og lite treffende. I sin kritikk gjør Eikefjord forslaget til et spørsmål om kvinners rettigheter – noe det primært ikke er.

En kvinne har tilgang til selvbestemt abort frem til 12. uke, men vil etter det ha begrenset abortmuligheter. Dette betyr at fosterets rettsvern styrkes på bekostning av kvinnens rett til å ta abort. Det må da ekstraordinære grunner til for at kvinnen skal få innvilget abort.

Abortlovens paragraf 2c er et slikt unntak, og handler om barnets svekkelse av rettsvernet grunnet dens sykdom – og ikke primært om kvinners rett til å ta abort. Morens helsetilstand og potensielle fødselskomplikasjoner er ikke gjenstand for paragraf 2c. Rettsvernet til foster med down syndrom er svekket ene og alene grunnet egenskapene til barnet.

Prinsipielt er dette problematisk, ettersom en slik diskriminering av barn med down syndrom hadde vært fremmed dersom barnet først hadde vært født. Menneskeverd og kampen mot diskriminering av de svakeste har alltid stått sentralt i partiet.

Å løfte frem et punkt om likestillingen av rettsvernet mellom friske og syke barn i mors liv, er å forvalte den tillit KrF har fått av velgerne. For primært handler ikke Krf-forslaget om å begrense kvinners rett, det handler om å ivareta menneskeverdet til de barn som har fått svekket rettsvernet gjennom dagens abortlov.