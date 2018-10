Kjære fotballtrener: Jeg ser at du er sliten, men bare hold ut litt til. Du gjør en så ufattelig viktig jobb.

Snart er sesongen over og du slipper å styre kamper hver eneste uke mens spillerne dine løper som våte kattunger der ute på kunstgresset.

Det har vært en våt høstsesong. På grensen til komisk, tenker du når du går med tung trenerbag full av granulat, slappe baller og våte vester som lukter surt. Det er noe nostalgisk over den sure lukten. Som om egne fotballminner gjør deg oppmerksom på hvorfor du orker dette.

For tretti år siden hadde du selv sannsynligvis en trener som stilte opp for deg og laget ditt uansett vær og vind. Nå er det du som står der med samme coach-jakke og klør deg i hodet mens du grubler på hvilke øvelser du skal ha på trening.

Om noen år står spillerne dine selv med egne barn og grubler på akkurat det samme. Først da vil de tenke at du hadde fortjent kongens fortjenestemedalje for den jobben du gjør. Å være fotballtrener er ikke for amatører. Du må tenke på alt og alle;

Har barna det kjekt? Er foreldrene happy med tingenes tilstand?

Har vi nok spillere til kampen om tre dager?

Hvordan skal jeg noen gang få tid til å male huset?

Hvorfor funker ikke ballpumpene i mer enn to uker?

Har Ola det bra på hjemmebane?

«Nest etter det å være Brann-trener og styreleder i et borettslag, må det å være trener i barnefotball være den mest krevende jobben», skrev Trond A. Skjelbred i BT i fjor. Det er så sant så sant! Kan hende har rekkefølgen på topp tre endret seg litt.

Dere trenere får kanskje lite ros fra foreldre, men husk at vi alle, i hvertfall de fleste, ser og vet at jobben dere gjør er så ufattelig viktig. Både for barnas helse, trygghet og selvbilde.

For mange barn og unge er fotball selve livet. Det er der de puster, ler, utvikler og koser seg. Vi foreldre og besteforeldre håper at du ser det, og at det motiverer deg.

Det er den beste og sannsynligvis eneste betaling du får for jobben.