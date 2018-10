En ny plan gir for første gang skolene i Bergen føringer og krav til hvordan SFO-tilbudet skal være.

Jeg er enig med leder i Skolelederforbundet, Knut Rokne, i at SFO i bergensskolen alt for lenge har vært stemoderlig behandlet, og at kvalitetsløftet i ny rammeplan er både etterlengtet og riktig.

I rammeplanen for SFO har vi valgt å satse på fysisk aktivitet, kulturtilbud, koding og et måltid til alle. Vi har også prioritert å innføre en moderasjonsordning i SFO som skal gi alle barn muligheten til å delta i SFO uavhengig av foreldrenes lommebok.

Dette er en viktig prioritering, og er en nøkkel i arbeidet med å utjevne sosiale forskjeller. Sammen med satsing på økt kompetanse hos de ansatte, gjennom blant annet tilbud til alle assistenter om å ta fagbrev, har dette vært våre hovedprioriteringer ved innføringen av rammeplanen. Denne planen gir for første gang skolene i Bergen føringer og krav til hvordan tilbudet skal være, noe jeg mener har vært en viktig og riktig satsing.

Samtidig er det ingen tvil om at en høy voksentetthet for barna i skolene våre er viktig for trivsel, trygghet og tilknytning. Jeg har derfor stor forståelse for at det å ha fått flere nye oppgaver for mange ansatte oppleves som krevende i en allerede travel SFO-hverdag.

De prioriteringene vi har gjort har vært nødvendige for å lykkes, men det er både naturlig og riktig å evaluere innføringen av rammeplanen for å se hvordan vi kan lykkes i enda større grad i årene som kommer. I den forbindelse ser jeg frem til å samarbeide med Skolelederforbundet og de andre fagforeningene. Da vil selvsagt ressurser være et hovedelement, men også videre kompetanseheving for ansatte og ikke minst hvordan vi skal sikre at alle som ønsker det får mulighet til å jobbe heltid.