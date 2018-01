Når Fløyfjellstunnelen blir forlenget, vil det bli enda mer effektivt å kjøre bil over Danmarks plass.

Folkebevegelsen for Bybanen i dagen og mot trafikkslum i Sandviken er et historisk skifte for miljøbyen Bergen. På 70-tallet ble et forslag om lokalbane til Åsane og en oppgradert tofeltsvei skrotet. I stedet fikk Bergen en firefelts motorvei som brøyter seg gjennom Ytre Sandviken.

Nå er det mulig å lege såret i landskapet og fjerne mesteparten av støyen.

Det er første gang en folkebevegelse i Bergen krever at veinettet blir tatt fra bilen og gitt til Bybanen. Fantastisk.

Den dårlige nyheten er at det er tapere også i disse planene, nemlig beboerne fra Danmarks plass og sørover i Bergensdalen. Den gode nyheten er at det er mulig å gjøre de negative virkningene minst mulig.

Selv om trafikkplanlegger Helge Hopen har lagt inn noen trafikkreduserende tiltak i sitt forslag, er det grunn til å frykte økt biltrafikk i dette området. Den nye og supereffektive Fløyfjellstunnelen vil gjøre det mer attraktivt å kjøre bil.

Den svært gode løsningen for Ytre Sandviken kan sementere trafikkslummen på Danmarks plass i flere generasjoner. Hopen har beregnet at trafikktallene over Danmarks plass blir som i dag, 60.000 biler i døgnet, eller svakt høyere.

Danmarks plass og Bergensdalen får altså bilene fra det konkurransedyktige veinettet midt i fleisen.

Vi har heldigvis bøtemidler.

Bybaneutbyggingen til Åsane må kombineres med å redusere tilbudet av bilvei. Løsningen er vedtatt av Hordaland fylkesting ved flere anledninger: Alle firefelts innfartstårer til Bergen må få kollektivfelt.

Det er på tide å hente frem det politiske motet for en slik begrensning av biltrafikken.

Nå har vi muligheten. Heia Sandviken. Heia Danmarks plass.