Estetikken fra det gamle Bergen drukner i alle de grå betongklossene som dukker opp overalt.

Når man er i ferd med å bikke 80 år, er livet fullt av mange små og store plager: syn og hørsel, tinnitus, dårlig balanse, og så videre.

Likevel er man stort sett fornøyd med det meste – særlig minnene om en tid da alt var så mye bedre. Men noe ergrer meg mer enn noe annet.

Jeg har tilbrakt hele livet i Bergen og kunnet glede meg over middelalderbyen med alle sine smitt og smau. Jeg har gledet meg over den vakre bebyggelsen oppover fjellsidene mot Fløyen og Ulriken, og i Skuteviken, Marken og på Nordnes.

Det er med gru og gremmelse jeg ser det nye Bergen vokse frem.

Et av de grelleste eksemplene finner vi innerst i Puddefjorden, med et område som totalt preges av betongklosser, enkelte steder påklistret billige fargeplater for å forsøke å skape liv. Det er trist at man med alle de tekniske hjelpemidler og all den kompetanse vi har i et av verdens rikeste land, ikke er i stand til å skape annet enn klosser.

Hva med utforminger som spir, kupler, arker, buer eller tårn for å gi bygningene et vakkert arkitektonisk uttrykk? Eller takkonstruksjoner som sutak, valmtak, telttak eller mansardtak?

Selvfølgelig er det billigere å bygge klosser, men burde man ikke se helheten fra et mer estetisk synspunkt? Det høres unektelig ut som om fortetningsperspektivet er overordnet alt annet, og i fortettingens navn er det om å gjøre å få bygget så billig og fort som mulig. Og nå brukes den samme byggeteknikken overalt innen byens grenser.

Politikerne bør være seg sin overordnede stilling bevisst og sette en ny standard overfor pengehungrige byggherrer før det er for sent.

La Bergen fortsatt være byen i vårt hjerter.